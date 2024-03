Cloudflare ontwikkelt ‘Firewall for AI’. De oplossing richt zich specifiek op beveiligingsproblemen die optreden bij bedrijven die met AI aan de slag gaan. Daarnaast komen er nieuwe oplossingen die inspelen op de risico’s die specifiek zijn voor een bedrijf. Daarbij gebruikt Cloudflare AI tegen AI.

LLM’s en AI-oplossingen zijn in steeds meer producten te vinden en komen dus ook in steeds meer bedrijven binnen. Technologieën komen alleen niet zonder risico’s en dus is dat bij AI niet anders. Cloudflare speelt op de ontwikkelingen in met de oplossing ‘Firewall for AI’. De oplossing geeft security-teams de middelen om nieuwe bedreigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van AI, snel te ontdekken, aldus Cloudflare.

“Je komt er tegenwoordig niet omheen om AI te bestrijden met AI”, zegt Matthew Prince, bestuursvoorzitter van Cloudflare. “Een gepersonaliseerde aanpak om gegevens te beschermen en te verdedigen tegen complexe bedreigingen die uniek zijn voor het aanvalsoppervlak, de snelheid en de schaal van een organisatie, is van het grootste belang.”

Onderdeel van Workers AI

‘Firewall for AI’ is een gratis onderdeel van het Workers AI-aanbod van Cloudflare. Dat aanbod richt zich op ontwikkelaars die AI-modellen willen inzetten. Via Workers AI draait het achterliggende LLM op een locatie zo dicht mogelijk bij de onderneming.

Deze ontwikkelaars kunnen dan kiezen om ‘Firewall for AI’ aan het AI-model toe te voegen, waardoor prompts van gebruikers automatisch worden gescand op wanpraktijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om verzoeken van de gebruiker die specifieke data uit het model wil lospeuteren. De oplossing beschermt daarnaast tegen prompt injection. Dit type aanval is specifiek gericht op het omzeilen van ingestelde limieten in het model om bijvoorbeeld te voorkomen dat een chatbot scheldwoorden gebruikt.

Beveiliging op maat

Bedrijven die nog wat onzeker staan tegenover AI kunnen desondanks al ongewenst met de technologie in contact komen. Cybercriminelen buiten de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie namelijk steeds vaker uit voor hun illegale activiteiten.

Naast hackers profiteren echter ook security-oplossingen van de technologie. Dat is precies wat Cloudflare gaat doen: AI inzetten voor verbeterde beveiliging. De verbetering zit ‘m erin doordat AI voor ieder deelnemend bedrijf verkeerspatronen in kaart brengt om security-oplossingen beter te laten aansluiten bij de noden van het specifieke bedrijf. Met andere woorden: een verdedigingsstrategie op maat.

Lees ook: Belgische politie vecht zowel met als tegen AI in strijd met cybercrime