Apple in de clinch met Microsoft, Google en Facebook over cloudgaming

Apple ligt in de clinch met Microsoft, Facebook en Google over cloudgaming. Xbox Game Pass Ultimate-abonnees kunnen nu met de bèta van xCloud een select aantal games spelen op hun smartphones, behalve op iOS vanwege het beleid van Apple.

Microsoft heeft afgelopen dinsdag een bèta gelanceerd waarmee abonnees van Xbox Game Pass Ultimate een select aantal games kunnen spelen op hun smartphones. De bèta eindigt op 11 september en op 15 september wordt xCloud officieel gelanceerd op alle Android-apparaten, maar ondersteuning voor iOS ontbreekt nog.

Apple ondersteunt cloudgaming van andere bedrijven namelijk niet. Microsoft legt de schuld bij de strenge eisen om applicaties op de App Store uit te brengen. De richtlijnen van de Apple Store verbieden diensten die games streamen via de cloud. Apple zegt de dienst graag te verwelkomen, mits ze zich aan de regels houden. “Onze klanten genieten van geweldige apps en games van miljoenen ontwikkelaars, en gamediensten kunnen absoluut gelanceerd worden op de App Store zolang ze dezelfde richtlijnen volgen die van toepassing zijn op alle ontwikkelaars, inclusief het indienen van individuele games voor beoordelingen.”

Xbox Game Pass, waarmee je toegang krijgt tot xCloud, is wel al eerder op iOS verschenen als een preview, maar Microsoft heeft sindsdien bekendgemaakt dat Xbox Game Pass niet zal terugkeren naar de App Store. Hierdoor kan je ook geen toegang meer krijgen tot xCloud.

Google en Facebook

Microsoft is niet het enige bedrijf dat problemen heeft om zijn dienst op de App Store uit te brengen. Google bracht vorig jaar zijn versie van een cloudgamingplatform uit met Google Stadia, maar ook deze dienst is niet beschikbaar op iOS. Facebook loopt ook tegen dit probleem aan. Het bedrijf probeert al een tijdje de Facebook Gaming App te lanceren op de App Store, maar nog zonder succes.

Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen externe gameplatforms aanwezig zijn op de App Store. Steam Link en PS4 Remote Play zijn allebei beschikbaar, maar de onderhandelingen duurden bijna een jaar. De reden dat deze apps wel zijn toegestaan, is omdat deze apps games streamen van een apparaat op hetzelfde lokale netwerk in plaats van over de cloud.

Misgelopen inkomsten

Het mislopen van potentiële inkomsten is zeer waarschijnlijk de reden voor het verbod op applicaties zoals xCloud en Stadia. Gameontwikkelaars op de App Store moeten normaliter 30 procent van de aankooptransactie overmaken naar Apple, maar een app zoals xCloud dient als een portaal om toegang te krijgen tot een reeds bestaande catalogus van games. Hier verdient Apple dus niks aan.

Misschien verandert Apple nog van gedachten in de toekomst, maar voorlopig lijkt er geen verandering in te komen.