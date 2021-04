Apple in Europa aangeklaagd voor overtreden mededingingswetten

De Europese Commissie is van plan Apple binnenkort aan te klagen wegens het overtreden van de antitrust-wetgeving. Bronnen die bekend zijn met de zaak geven aan dat de Commissie bezig is met het finaliseren van de aanklacht brief.

In de brief komt te staan welke regels het bedrijf precies zou hebben overtreden en wat daar de gevolgen van zijn. Doorgaans bestaan de consequenties uit een forse boete en het verbod om door te gaan met bepaalde praktijken. Het is de eerste antitrust-aanklacht van de EU tegen Apple en in theorie zou de boete op kunnen lopen tot maar liefst 10 procent van de wereldwijde omzet van de iPhone-maker.

Apple vs. Spotify

Verschillende bedrijven hebben in het verleden geklaagd over het beleid van Apple’s App Store. In 2019 stapte Spotify al naar de Europese Commissie, omdat Apple rivalen van de eigen muziekstreamingdienst zou beperken. Ook klaagde het Zweedse bedrijf over de zogenaamde Apple belasting van 30 procent. Ontwikkelaars moeten namelijk 30 procent van hun in-app-verdiensten aan Apple overdragen om gebruik te mogen maken van het in-app-betalingssysteem van het bedrijf. Apple reageerde hierop in een blog en gaf aan het bedrijf Spotify juist had geholpen aan honderden miljoenen downloads.

Ook Epic Games heeft inmiddels een antitrust-aanklacht tegen Apple ingediend. De gameontwikkelaar heeft in het verleden de App Store openlijk bekritiseerd en geprobeerd de kosten van 30 procent te omzeilen. Hierop werd Fortnite uit de App Store verwijderd.

Milder beleid App Store

Hoewel de iPhone-maker het App Store-beleid verdedigt, heeft het bedrijf het afgelopen jaar verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo hoeven videostreamingdiensten die individuele films en series verkopen de standaard 30 procent niet te betalen. Daarnaast is het percentage van de vergoeding omlaag gegaan naar 15 procent voor ontwikkelaars met een jaarlijkse omzet van minder dan een miljoen dollars.

Op het moment lopen er vier antitrust-onderzoeken naar Apple. Deze hebben onder andere te maken met het feit dat app-ontwikkelaars geen goedkopere alternatieven voor in-app-aankopen mogen promoten en met beperkingen met betrekking tot de NFC-chips in iPhones.