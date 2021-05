Verizon verkoopt volledige mediadivisie, wordt hernoemd tot Yahoo

De Amerikaanse telecomprovider heeft besloten zijn volledige mediadivisie af te splitsen. De verschillende media onder Verizon komen in handen van private-equityfirma Apollo Global Management, die 5 miljard dollar (ruim 4 miljard euro) voor de bedrijfstak neerlegt.

De mediatak van Verizon is het resultaat van twee overnames die het bedrijf in het afgelopen decennium deed. In 2015 nam het bedrijf AOL over en in 2017 voegde het daar Yahoo aan toe. Daar legde het bedrijf in totaal meer dan 9 miljard dollar voor neer, zo’n 7,5 miljard euro. Het geheel ging verder onder de naam Oath, later omgedoopt tot Verizon Media. De overname van AOL bracht naast AOL zelf ook namen als The Huffington Post, TechCrunch en Engadget met zich mee. Met de Yahoo-overname kreeg Verizon ook Tumblr in handen. The Huffington Post en Tumblr zijn later weer verkocht.

Financiële details

Apollo Global Management betaalt 5 miljard dollar voor de overname, waarvan 4,25 miljard in cash en 750 miljoen in preferred interests. Ook behoudt Verizon een aandeel van 10 procent in het nieuwe bedrijf. Guru Gowrappan, die dienstdoet als CEO van Verizon Media, blijft ook bij Yahoo dezelfde rol vervullen. Voordat de overname kan worden afgerond, moet er eerst nog de nodige bureaucratie worden afgerond. Naar verwachting is de deal in de tweede helft van het jaar rond.

“We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Apollo,” zegt Gowrappan. “De afgelopen twee kwartalen groei met dubbele cijfers hebben aangetoond dat we in staat zijn ons media-ecosysteem te transformeren. Met Apollo’s sectorexpertise en strategisch inzicht zal Yahoo goed gepositioneerd zijn om te profiteren van marktkansen, media- en transactie-ervaring en om ons digitale advertentieplatform te laten groeien. Deze overgang zal helpen om onze groei te versnellen voor het succes van het bedrijf op de lange termijn.”

Apollo

De koper, Apollo, is een van de grootste private-equityfirma’s ter wereld. De firma bezit allerlei verschillende soorten bedrijven, van resorts tot bouwmarkten. Het heeft ook meerdere bedrijven in de telecommarkt in handen, zoals Cox Media.

“Wij geloven sterk in de groeivooruitzichten van Yahoo en de groei in digitale media, reclametechnologie en consumenteninternetplatformen,” zegt Apollo senior partner David Sambur. “Apollo heeft een lange staat van dienst als het gaat om investeringen in technologie- en mediabedrijven en we kijken ernaar uit om uit die ervaring te putten om Yahoo te helpen verder te bloeien.”

Geruchten

Geruchten over de toekomst van de mediadivisie van Verizon gingen al enige tijd rond. Het bedrijf had vele miljarden in het project geïnvesteerd en had als uiteindelijke doel om een jaarlijkse omzet van 10 miljard dollars te behalen. Dit doel is uiteindelijk niet behaald, met tot gevolg dat het bedrijf tot een afsplitsing overgaat.