‘Aantal Nederlandse IT-vacatures neemt flink toe’

Het aantal IT-vacatures in Nederland groeit razendsnel. Dit stelt IT-detacheerder Experis iSense in een recent onderzoek naar de arbeidsmarkt voor IT’ers. Vooral aan developpers is een grote behoefte.

Uit de arbeidsmarktrapportage van de IT-markt over het eerste half jaar van 2021 blijkt dat vanaf begin 2021 een explosief herstel van het aantal IT-vacatures valt te zien. Dit herstel is het gevolg van dat bedrijven, onder meer door de huidige pandemie, inzien dat digitalisering een prioriteit is. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er in totaal 103.08 IT-vacatures open. Dit is 65,90 procent meer dan in 2020 en zelfs 67,44 procent meer dan in 2019.

Enorme piek vanaf januari 2021

Vanaf januari 2021 is er een enorme piek te zien in het aantal vacatures, wat doorzet in het tweede kwartaal van dit jaar. De grootste toename van het aantal IT-vacatures is in de provincies Limburg (+88,34 procent) en Drenthe (+65,43 procent). Deze provincies lieten in 2020 juist de sterkste daling zien in IT-vacatures. In de provincies Zuid-Holland (+9,88 procent) en Friesland (+7,48 procent) zijn de cijfers het minst gestegen. Deze provincies zijn het afgelopen jaar minder hard geraakt door de huidige pandemie vergeleken met de andere provincies, waardoor er weinig herstel nodig is.

Veel vraag naar ontwikkelaars

Wanneer naar de vraag naar specifieke IT-functies wordt gekeken, zijn JavaScript developpers en functionele beheerders het meest in trek. De vraag naar deze IT’ers is procentueel hard gestegen. De vraag naar webtechnici fluctueert flink, zo gaan de onderzoekers verder. Alle functiegroepen binnen deze categorie experts dalen met gemiddeld -2,21 procent. De functiegroepen blij databasespecialisten blijven stabiel, aldus Experis iSense.

Voor heel 2021 verwachten de arbeidsmarktexperts dat de vraag naar IT’ers alleen nog maar blijft toenemen.