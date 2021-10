Quantum Brilliance introduceert ‘superkleine’ quantum accelerators

De Australische quantum computing-startup Quantum Brilliance heeft een op synthetische diamanten gebaseerde quantum accelerator ontwikkeld. Deze quantum accelerator heeft een relatief kleine omvang en werkt op kamertemperatuur. De kleinschalige omvang maakt het mogelijk desktop quantum computers of nog kleiner te produceren.

De huidige quantum computers zijn nog niet erg praktisch. De Australische startup Quantum Brilliance lijkt daar wat verandering in te brengen. Onlangs introduceerde het bedrijf de eerste quantum accelerator met de omvang van een serverrack en op kamertemperatuur werkt.

De technologie kan ook worden gebruikt de accelerator kleiner te maken. Inmiddels zijn ook al quantum accelerators beschikbaar die de omvang van een grafische kaart hebben. Deze kunnen straks worden ingebouwd in een desktopbehuizing en zo de eerste ‘desktop quantum computer’ vormen of zij kunnen in andere systemen worden ingebouwd. De specialisten verwachten dat zij hun quantum accelerators straks ook in smartphones kunnen stoppen. Dit brengt veel nieuwe toepassingen voor quantum computing met zich mee.

Synthetische diamanten

De kleine omvang van de door Quantum Brilliance ontwikkelde quantum accelerator is mogelijk door het gebruik van synthetische diamanten voor het genereren en stabiel maken van de qubits. Dit in tegenstelling tot de bekende systemen die hiervoor grote installaties en elementen voor extreme koeling gebruiken. De technologie met de synthetische diamanten werkt ‘gewoon’ op kamertemperatuur. Ook hebben de accelerators daardoor geen complexe lasersystemen nodig om te werken.

Via complexe technologie generen de synthetische diamanten de benodigde stabiele qubits. Deze qubits hebben een kwaliteit die zich tussen supergeleide qubits en ion-gebaseerde qubits, twee andere qubit-technieken, bevindt. Quantum Brilliance is er in geslaagd met zijn technologie twee qubits in zijn kleine quantum accelerator te produceren. Tegen 2025 moeten dit er meer dan 50 zijn. Ter vergelijking: de grote quantum computingsystemen van Google leveren 72 qubits.

Toepassing rack-size quantum accelerators

De rack-size quantum accelerators van Quantum Brilliance zijn nu commercieel verkrijgbaar. De specialist ziet voor deze accelerators vooral toepassingen in edge-omgevingen. De technologie kan bijvoorbeeld meer mogelijkheden dan traditionele computers geven aan onder meer autonome robotsystemen, medische imaging-systemen zoals MRI-scanners en aan satellieten.