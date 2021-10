Ctac neemt meerderheidsbelang in hard- en softwarespecialist Digimij

Ctac heeft begin deze maand een meerderheidsbelang genomen in de regionale Brabantse hard- en softwareleverancier Digisolve-Mijn ICT (Digimij). Hiermee wil Ctac zijn portfolio op het gebied van ICT-dienstverlening uitbreiden.

Concreet neemt Ctac een meerderheidsbelang van 80 procent in de aandelen van Digimij. Op deze manier wordt de ICT-dienstverlener en cloud integrator eigenaar van de hard- en softwarespecialist. De overname wordt door Ctac in cash uit eigen middelen gefinancierd en is vrij van ander investeringskapitaal. Ook zijn er afspraken gemaakt voor op termijn een aandelenuitruil voor de overige 20 procent aandelen, zodat Digimij helemaal in handen van Ctac komt. Beide bedrijven blijven onder eigen naam zelfstandig op de markt actief.

Reden overname

Met de aankoop van het meerderheidsbelang wil Ctac zijn protfolio aan ICT-diensten verder uitbreiden, vooral als het gaat om beheerdiensten. Hiermee wil de zakelijke ICT-dienstverlener en cloud integrator zijn klanten meer keuzemogelijkheden en (cloudgebaseerd) dienstverlening bieden voor verschillende oplossingen. Of het nu gaat om on premises-oplossingen of diensten

Daarnaast moet de overname ervoor zorgen dat het bereik van de diensten van Ctac groter wordt en tot nieuwe klanten leidt. Hierbij kan Ctac nu het bestaande kanaal van Digimij volledig benutten.

De overname past verder uitstekend in de strategie van Ctac op in Nederland een aantal leidende posities in te nemen als het gaat om beheersdiensten voor een aantal domeinen. Denk daarbij onder meer aan IT modernisation, Connected Intelligence, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.

Voordelen voor Digimij

Voor Digimij zelf komen er natuurlijk ook voordelen door de overname. Ook dit bedrijf verwacht zijn activiteiten verder op te schalen en via het kanaal van Ctac nieuwe klanten aan zich te binden. Bovendien wordt het portfolio van Digimij nu verstevigd met end-to-end ICT-diensten.

