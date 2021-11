HashiCorp gaat voor beursgang

HashiCorp heeft een beursnotering aan de New York Stock Exchange (NYSE) aangevraagd. Het bedrijf specialiseert zich in infrastructuurautomatisering voor cloudomgevingen

De stap naar een beursnotering op de NYsE is ingegeven door de wens van het bedrijf een bedrag van bijna 8,7 miljard euro (10 miljard dollar) met het uitgeven van aandelen op te halen. HashiCorp ziet dat, sinds het begin van de huidige pandemie, bedrijven steeds meer zijn diensten gaan gebruiken voor het versnellen van hun digitale transitie.

Aandeelprijs nog onbekend

Tot nu toe heeft HashiCorp alleen een verzoek tot een beursnotering bij de Amerikaanse toezichthouder SEC ingediend. Hoeveel een aandeel in het bedrijf in eerste instantie moet kosten, is nog niet bekend. Binnenkort zal, met behulp van zakenbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan, Bofa Securities en Citigroup, er een prospectus uitgebracht worden met details.

Cloudsoftware en infrastructuurbeheer

HashiCorp is in 2012 opgericht door Mitchell Hashimoto en Armon Dadgar. De oprichters werkten voorheen aan een universiteit aan onderzoeksprojecten voor het ontwikkelen van cloudtechnologieën voor onder meer Microsoft en AWS. De gezamenlijk ontwikkelde producten voor onder meer cloudsoftware en (geautomatiseerd) infrastructuurbeheer werden later als open-source projecten op de markt gebracht.