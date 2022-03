CEO Tsunakawa van Toshiba stapt onverwacht op

CEO Satoshi Tsunakawa van Toshiba is onverwacht opgestapt. Een mogelijke reden voor het opstappen van de topman is de groeiende oppositie tegen de recente plannen voor herstructurering van het Japanse techconcern.

De afgelopen maanden is de oppositie tegen de herstructurering die het Japanse techconcern wil doorvoeren flink toegenomen. Toshiba wilde het concern in drie delen splitsen. Volgens dit plan gaan de energie- en infrastructuurdivisie en de device- en storagedivisie zelfstandig verder. Toshiba zelf zal daarna vooral de belangen gaan beheren in de diverse bedrijven waarin het, al dan niet als grootaandeelhouder, participeert. Bijvoorbeeld in de deelnames in chipfabrieken.

Met het splitsen van het bedrijf wil het Japanse techconcern het vertrouwen van aandeelhouders te herwinnen. De afgelopen jaren kreeg Toshiba met een reeks schandalen te maken. Ook zou dit een manier zijn voor het stimuleren van de kritische aandeelhouders om hun aandelen te verkopen.

Revisie van plannen

In een vorige maand uitgebrachte revisie van deze plannen, gaf het techconcern aan zich in twee delen te splitsen. Het eerste onderdeel is Toshiba/ Infrastructure Service, bestaande uit de energie-, infrastructuur-, digitale-, batterijdivisies en het aandelenbelang in de chipfabrikant Kioxia. Het tweede onderdeel, onder de werknaam Device Co, bestaat uit de huidige devices- en storage business. Het ligt in de bedoeling dit laatste onderdeel in 2023 te verzelfstandigen of te verkopen.

Opstappen CEO

De gewijzigde plannen hebben de aandeelhouders blijkbaar niet overtuigd en dit heeft geleid tot het opstappen van Satoshi Tsunakawa als CEO van het techconcern. Hij blijft wel op interim-basis aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tsunakawa wordt als CEO opgevolgd door Taro Shimada. Binnen de top van Toshiba zijn daarnaast nog twee wijzigingen doorgevoerd.

Het techconcern blijft voorlopig bij de plannen zichzelf in twee bedrijven op te splitsen. Toshiba gelooft nog steeds dat dit de beste manier is voor de toekomst van het concern. Analisten zien met de veranderingen in de top ook mogelijkheden dat de strategische plannen misschien worden afgeblazen. Na het bekend worden van het aftreden van Tsunakawa steeg het aandeel Toshiba met 3 procent.

