Intel Mobileye wil beurs op, ‘marktwaarde stijgt naar 45 miljard euro’

Mobileye heeft een beursgang aangevraagd bij de US Securities and Exchange Commission. De dochteronderneming van Intel specialiseert in chips voor zelfsturende voertuigen. Reuters verwacht dat de marktwaarde van Mobileye naar meer dan 45 miljard euro (50 miljard dollar) stijgt.

Mobileye, een dochteronderneming met een focus op zelfsturende voertuigen, wil sinds december 2021 beurs op. De officiële aanvraag is inmiddels ingediend.

Intel maakte geen financiële details bekend. Reuters schat dat de marktwaarde van Mobileye naar meer dan 45 miljard euro (50 miljard dollar) zal stijgen. De uiteindelijke beursgang brengt minder op, want Intel behoudt een meerderheidsbelang en verkoopt de rest.

Mobileye?

Mobileye maakt chips voor autofabrikanten en zelfsturende technologie. De chips keren regelmatig terug in de Advanced Driving Assistance-systemen (ADAS). ADAS wordt gebruikt voor zelfsturende voertuigen en de begeleiding van bestuurders. Denk aan alerts tijdens het parkeren of een automatische noodstop voor een voetganger. Wereldwijd draaien er meer dan 100 miljoen auto’s op Mobileye’s technologie.

Explosieve marktwaarde

Het stokpaardje van Mobileye is EyeQ, een System-on-Chip-productlijn. EyeQ is een marktnorm: ADAS-systemen worden door diverse organisaties ontwikkeld, maar een behoorlijk aantal spitst hun product op EyeQ toe.

De verhouding tussen autofabrikanten en Mobileye is vergelijkbaar met die van laptopfabrikanten en Intel. Windows-applicaties draaien doorgaans goed op Intel CPU’s, waardoor een fabrikant al gauw bij Intel uitkomt. ADAS draait doorgaans goed op EyeQ, waardoor een fabrikant bij Mobileye uitkomt.

De eerste EyeQ-chip werd in 2007 gelanceerd. Zeven jaar later ging de organisatie de beurs op. In 2017 betaalde Intel 15,3 miljard dollar voor een overname. Nu, ruim vijf jaar later, drukt de marktwaarde tegen het driedubbele aan.