Autoriteiten onderzoeken Chinese overname Apple-chipmaker Imagination

Britse security-autoriteiten zijn gewaarschuwd over een mogelijke overname van Imagination Technologies door China Reform Holding. De Britse chipfabrikant, die voorheen GPU’s voor iPhones en iPads verzorgde, voert spoedgesprekken over het eventuele benoemen van bestuursleden van het Chinese staatsbedrijf.

De autoriteiten Government Communications Headquarters (GCHQ) en de National Cyber Security Centre (NCSC) worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen bij Imagination Technologies. Bij een mogelijke overdracht van de macht binnen het bedrijf kunnen de intellectuele eigendommen en patenten van het bedrijf het Verenigde Koninkrijk verlaten.

Het bedrijf is gevestigd in Engeland en is eigendom van Canyon Bridge Capital Partners, een private equity-onderneming gevestigd op de Kaaimaneilanden. De belangrijkste investeerder is China Reform Holdings, het bedrijf dat Imagination Technologies wil overnemen.

Noodbrief aan Boris Johnson

Vier parlementsleden hebben een brief geschreven aan premier Boris Johnson om in te grijpen, meldt Sky News. In de brief verzoeken zij de GCHQ in te schakelen, om vragen over de veiligheidsimplicaties van de wijzigingen binnen het bedrijf te beantwoorden. De vier parlementsleden gaan over business, industriële strategie, digitaal, cultuur, media en sport, defensie en Buitenlandse Zaken.

De parlementsleden willen ook garantie dat Imagination Technologies nog steeds zal opereren als een Brits bedrijf en als standplaats nog steeds het Verenigde Koninkrijk heeft. Veel politici vergelijken deze situatie met de manier waarop de regering omgaat met Huawei. De Chinese telecomgigant kreeg eerder dit jaar een ‘beperkte’ rol bij het uitbouwen van de Britse 5G-infrastructuur toegekend door de regering van Boris Johnson. Dit terwijl veel tegenstanders van mening waren dat Huawei volledig buiten beschouwing gelaten moest worden.

Imagination Technologies levert graphical processing units (GPU’s) aan toonaangevende klanten als Apple, Samsung en meer techbedrijven. Ook levert het bedrijf producten aan klanten in de auto-industrie.