Google brengt eerste open Android 11 bèta uit na uitstel

Nadat de open beta van de nieuwe Android-versie van Google, Android 11, meerdere keren is uitgesteld, is het eindelijk zover: per direct is de open bèta van het mobiele besturingssysteem (OS) beschikbaar gemaakt voor consumenten.

In eerste instantie zouden consumenten zich al kunnen wagen aan de bètaversie van Android 11 in mei, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Wel werden preview-versies van Android 11 uitgerold voor developers, zodat die alvast het een en ander konden testen voordat iedereen alle apps op het nieuwe OS wil gebruiken.

Begin juni had de bèta van Android 11 voor consumenten beschikbaar moeten zijn, maar Google cancelde die release in eerste instantie zonder reden (hoewel deze voor de hand lag). In de nieuwe blogpost waarin de nieuwste features van het OS worden behandeld, meent de techgigant echter dat het mensen de kans wilde geven ‘zich te focussen op belangrijkere dingen zoals rassenongelijkheid’.

Eerste ervaring met Android 11 voor consumenten

Voor consumenten is het (tenzij er al is ingemaakt op de developer previews, hoewel Google dat afraadt) de eerste keer dat de nieuwe features van Android 11 ervaren kunnen worden. In de eerste bèta heeft Google vooral de focus gelegd op een drietal kernpunten, om gebruikers daar alvast kennis mee te laten maken.

Zo is het notificatiescherm aanzienlijk uitgebreid en worden alle actieve gesprekken uit verschillende apps getoond. Een functie die uitgezet kan worden, maar in eerste instantie automatisch aanstaat. Gebruikers zouden zo met één slide direct kunnen zien wat er binnenkomt en welke gesprekken er lopen. De verschillende apps kunnen ook op prioriteit gesorteerd worden.

Multitool en privacy

Naast het versimpelen van mogelijkheden om gesprekken in te zien, kunnen gebruikers in de eerste Android 11 bèta ook de nieuwste features zien die Google heeft geïmplementeerd om een telefoon beter als multitool te gebruiken. Zo moet het makkelijker zijn om te switchen tussen verschillende apparaten in de omgeving als output (speakers, koptelefoon e.d.).

Tot slot is er veel aandacht besteed aan de privacy van gebruikers, waardoor deze vanaf de eerste bèta aanzienlijk moet zijn verbeterd. Apps kunnen nu een enkele keer toestemming krijgen tot bepaalde rechten (als de betreffende app wordt gesloten worden de rechten ingetrokken), net als het automatisch intrekken van rechten voor apps die lange tijd niet zijn gebruikt.

De beta van Android 11 is per direct beschikbaar gemaakt voor Pixel 2+-telefoons, met meer ondersteunde apparaten volgend in de komende paar weken.