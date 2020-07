Microsoft Office 365 gaat aangepaste emailadressen ondersteunen

Microsoft voegt ondersteuning toe voor aangepaste emailadressen binnen Office 365. Het bedrijf hoopt de functie in het derde kwartaal van 2020 uit te brengen voor betalende Office 365-klanten.

Het gebruik van aangepaste emailadressen wordt door sommige emailproviders ondersteund. Deze functie staat officieel bekend als subadressing en stelt gebruikers in staat om hun emailadres uit te breiden met behulp van “tags” of het plus (+) teken.

Een gebruiker met het emailadres gebruikersnaam@domein.com kan bijvoorbeeld de plus-functie gebruiken om zijn emailadres uit te breiden naar gebruikersnaam+tag@domein.com. Alle emails die naar dit emailadres worden gestuurd, komen dan terecht in de inbox van gebruikersnaam@domein.com.

Gebruikers kunnen elke keer een unieke tag gebruiken, waardoor gebruikers een oneindig aantal aangepaste emailadressen kunnen genereren. Deze functie maakt het gemakkelijk om verschillende soorten mail automatisch te sorteren, denk hierbij aan contactformulieren of nieuwsbrieven van verschillende winkels.

Gedeelde emailadressen

Als een email binnen komt, kan de gebruiker eenvoudig zien welk emailadres de afzender heeft gebruikt. Het is mogelijk om bij te houden wie jouw emailadres verstrekt aan andere bedrijven. Krijg je een mail binnen van een onbekend bedrijf, maar gebruikt dat bedrijf de email gebruikersnaam+netflix@domein.com, dan weet je dat Netflix zeer waarschijnlijk jouw email heeft gedeeld met een ander bedrijf.

Ondanks dat deze aangepaste emailadressen zeer handig kunnen zijn, worden ze niet algemeen ondersteund door alle emailproviders. Google ondersteunt de functie al vanaf het begin van Gmail, maar andere bedrijven zoals Yahoo niet. In 2013 voegde Microsoft de functie toe aan Hotmail, maar het bedrijf heeft deze functie nooit doorgezet naar Office 365.

Microsoft hoopt de nieuwe functie in het derde kwartaal uit te brengen voor betalende Office 365-klanten.