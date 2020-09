Zoho zet Workplace-suite tegenover Microsoft Office en G Suite

Softwareleverancier Zoho voorziet zijn Workplace-suite van nieuwe productiviteitsoplossingen. De upgrade moet het platform de concurrentie laten aangaan met Microsoft Office en Google G Suite.

Met productiviteitsplatform Workplace biedt Zoho gebruikers negen cloudgebaseerde applicaties die de productiviteit van medewerkers moeten verbeteren. Dit zijn onder meer applicaties voor het creëren en presenteren van documenten en tools voor communicatie tussen teamleden.

De basis van de software suite wordt gevormd door Workdrive. Dit is een file based opslagplatform, denk aan Google Drive, waar teamleden hun documenten in kunnen delen.

Nieuwe release

De nieuwe release komt met updates voor deze WorkDrive-applicatie. Zo kunnen gebruikers nu met de tool TrueSync makkelijker werken met grote team folders die veel bestanden bevatten.

In de oude manier van werken kregen medewerkers toegang tot een team folder door de inhoud naar de WorkDrive desktop client te downloaden. Bij folders met veel bestanden duurde dit vaak lang en nam tevens een hoop opslagruimte in beslag.

Met de nieuwe functionaliteit TrueSync worden nu niet de files zelf gedownload, maar ‘shortcut iconen’ die deze bestanden vertegenwoordigen. Wanneer eindgebruikers op deze iconen klikken, laat WorkDrive een cloudgebaseerde kopie zien van het document. Dit neemt dan geen opslagruimte in beslag, maar kan wel binnen de client worden bewerkt.

Verder beschikt WorkDrive over een verbeterde zoekfunctie voor het vinden van specifieke bestanden. Beheerders kunnen nu via een analytics console zien hoe eindgebruikers met bedrijfsbestanden omgaan.

Overige updates

Naast WorkDrive is binnen Zoho Workplace ook de e-maildienst Zoho Mail van een update voorzien. Zoho Mail kan het best worden vergeleken met Gmail van Google. Zoho Mail maakt het voor gebruikers mogelijk om direct toegang te krijgen tot de Zoho-applicaties voor teamcommunicatie en de Writer-tekstverwerker. Beide zijn ook onderdeel van de Workplace-suite en kunnen nu zonder nieuwe tab worden geopend. Op deze manier kunnen gebruikers Writer in de Zoho Mail-interface gebruiken om teksten op te stellen en te bewerken.

Overige verbeteringen zijn onder meer een uitgebreidere ondersteuning voor meerdere talen en een update van de spreadsheet-applicatie Zoho Sheet. Binnen deze applicatie moet data tussen verschillende spreadsheets synchroniseren beter verlopen.

Concurrentie aangaan

Zoho ziet zijn Workplace-platform als een goed alternatief voor gelijke cloudgebaseerde productiviteitsoplossingen. Denk hierbij vooral aan Microsoft Office en G Suite van Google, die soortgelijke diensten leveren. Zoho Workplace is beschikbaar in een standaard en een meer uitgebreide professionele versie.