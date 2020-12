Haperende versie van chkdsk in Windows 10 is gefixt

Boot-falen en file systems die niet naar behoren functioneerden: sinds een Windows-update deed chkdsk niet wat hij moest doen. Het gebeurde sinds Windows 10-updates KB4586853 en KB4592438. Gelukkig is dit euvel inmiddels verholpen.

Het probleem kwam aan het licht door gebruikers van een Duits forum, schrijft tech-expert Gunter Born. Zeven pc’s op een school waren onbootbaar nadat een IT-administrator van die school chkdsk draait na de update. chkdsk is overigens al een oudje: het draait al mee sinds het MS-DOS-tijdperk. Het lijkt er nu op dat het probleem te maken heeft met SSD, want alle systemen hadden STAT SSD-schijven.

chkdsk

In een rapport staat: “De / f-optie van chkdsk heeft waarschijnlijk het NTFS-bestandssysteem vernietigd. Verdere analyse van de RAW-partitie met chkdsk in offline-modus bracht fouten aan het licht van een beschadigd ‘bestand 9’ en een fout in het BITMAP-kenmerk van het hoofdbestand. Deze kunnen worden gecorrigeerd met chkdsk in offline modus.” Meer zullen we niet te weten komen, want Microsoft is nooit zo gedetailleerd in het uitleggen wat er is gefixt, hoe en waarom.

Het is opmerkelijk dat de fout in chkdsk juist kwam door een update van Microsoft, want die zijn immers gemaakt om Windows 10 juist beter te maken. Het was ook niet bij alle PC’s het geval dat Windows niet meer wilde booten, maar wel met een aantal. Gelukkig heeft Microsoft er nu een oplossing voor gevonden. PC’s die niet binnen het beheer van een bedrijf vallen, zijn nu automatisch beschermd tegen dit probleem.

Windows 10 bootprobleem

Voor beheerde PC’s lijkt het Microsoft beter om een groepsbeleidsinstelling te gebruiken waarmee de niet zo goede update wordt teruggehaald. Is het echter te laat voor een bepaald apparaat, dan heeft Microsoft diverse scenario’s opgetekend waarmee het probleem alsnog kan worden aangepakt. Het lijkt erop dat het issue niet ligt bij chkdsk, maar bij iets dat het aanroept.