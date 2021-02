Microsoft komt met wachtwoordapp voor Chrome, iOS en Android

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om wachtwoorden die zijn opgeslagen in Edge te synchroniseren met apparaten die niet op Windows draaien. Hiervoor heeft het een Chrome-extensie uitgebracht en meer functies aan de Authenticator-app toegevoegd.

Net als elke andere moderne browser heeft Microsoft Edge de mogelijkheid om wachtwoorden op te slaan. Deze wachtwoorden kunnen vervolgens gesynchroniseerd worden met een gekoppelde Microsoft-account, zodat ze ook op andere computers kunnen worden gebruikt. Aangezien Microsoft Edge op andere platforms dan Windows weinig populariteit kent, komt het bedrijf met een alternatief.

Chrome-extensie

Voor Chrome-gebruikers heeft Microsoft de Microsoft Autofill-extensie uitgebracht. De extensie werkt net als andere wachtwoordmanagers, door inlogvelden automatisch in te vullen en een pagina aan te bieden met een overzicht van opgeslagen wachtwoorden. Autofill is te downloaden vanaf de Chrome Web Store.

App voor Android en iOS

Microsoft heeft ook aan mobiele gebruikers gedacht. De techreus heeft zijn Authenticator-app voor Android en iOS uitgebreid om wachtwoorden te kunnen synchroniseren met een gekoppelde Microsoft-account. Deze app vult vervolgens automatisch gegevens in bij inlogpagina’s op websites en in apps. Voor de update werd Microsoft Authenticator hoofdzakelijk gebruikt voor het genereren van codes voor tweetrapsauthenticatie. De app is verkrijgbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

Apple doet hetzelfde

De timing van deze stap is opvallend. Afgelopen week bracht Apple namelijk ook al een wachtwoordextensie voor Chrome uit. Hiermee kunnen wachtwoorden die in iCloud zijn opgeslagen ook worden gebruikt in Google Chrome en Microsoft Edge, waardoor het nut van iCloud-wachtwoorden niet langer beperkt is tot alleen Apple-apparaten. Android-gebruikers moeten het echter nog zonder specifieke app doen.

