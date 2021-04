Microsoft wil code van Edge algemener inzetbaar maken

Microsoft komt met een nieuwe variant van de Edge-browser voor Canary-kanaaltesters op Android. Dat is goed nieuws, want hiermee wordt een wat vreemde eerder gemaakte keuze rechtgetrokken.

We hebben allemaal meegekregen dat de Edge-browser op PC’s een nieuwe variant kreeg en daarmee ook een nieuw logo. Dat logo werd ook in de iOS- en Android-versies aangepast om het één geheel te houden, maar eigenlijk klopte dat niet met wat er onder de moterkap lag van die varianten. Edge-browser op iOS en Android was bepaald niet gelijk aan die op PC’s. Zo werd er op iOS WebKit-engine gebruikt en op Android Blink.

Edge

Dat is natuurlijk erg ingewikkeld, waardoor Microsoft heeft aangegeven een nieuw doel te hebben. Het wil Edge een browser maken die volledig cross-platform werkt. Hiervoor moet het dus overal gebruikmaken van dezelfde basiscode. Het is niet alleen om te zorgen dat Edge overal dezelfde ervaring moet bieden, het is ook om het engineerproces bij Microsoft zelf makkelijker te maken.

Edge zal natuurlijk nooit helemaal hetzelfde zijn, want een desktopcomputer is nu eenmaal anders in gebruik dan een smartphone. Toch zou Edge overal ongeveer dezelfde mogelijkheden moeten hebben. Microsoft heeft er uiteindelijk hetzelfde plan mee als het momenteel ook heeft met Outlook, namelijk dat het in ieder geval op dezelfde basiscode draait, schrijft ZDnet.

Je kunt de nieuwe Edge in Canary downloaden uit de Google Play Store, die alleen toegankelijk is voor Android-gebruikers. Er is nog geen mogelijkheid voor iPhone-gebruikers om te zien hoe de nieuwe Edge moet gaan werken. Let wel, de nieuwe Edge in Canary wordt elke dag geüpdate.

Hopelijk komt ook snel de nieuwe prestatiemodus naar Edge, want die is eerder deze week uitgerold in de testversie van de browser. Het plan is om hierdoor te zorgen dat de browser sneller reageert.