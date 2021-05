Juli-update van Windows 10 verwijdert Adobe Flash voorgoed

In juli verdwijnt Adobe Flash voorgoed. Op veel plaatsen is Flash al volledig weg, maar Microsoft verwijdert het pas volledig uit Windows 10 met de Patch Tuesday van juli.

De update KB4577586 heet ook wel ‘Update for Removal of Adobe Flash Player’ (update voor het verwijderen van Adobe Flash Player). Hij staat al live sinds oktober. Voor iedereen die niet zelf actief op zoek is gegaan naar de update, is er nu een bredere uitrol van de update nodig. Die organiseert Microsoft in juni en juli.

Adobe Flash

We hadden het bijna gemist, want Microsoft heeft het bekendgemaakt in een blog die het heeft geüpdatet. Het wil met de Patch Tuesday vooral oudere versies van Windows 10 verwijderen. In juni verschijnt KB4577586 als preview Windows 10-update, met dan in juli het echte werk. De updates zijn niet vrijwillig: je moet ze downloaden.

Mensen die de update laten uitvoeren, zullen weinig verschil merken. Adobe Flash Player is officieel aan zijn end-of-life gekomen op 31 december 2020. Dit heeft Adobe ruim van tevoren aangekondigd, want al in 2017 werden ontwikkelaars en bedrijven die browsers beheren hierover geïnformeerd.

KB4577586

Microsoft schrijft: “Vanaf juni 2021 wordt de KB4577586 (Update voor het verwijderen van Adobe Flash Player) opgenomen in de Preview-update voor Windows 10, versie 1809 en hoger. Het zal ook worden opgenomen in elke volgende laatste cumulatieve update. Vanaf juli 2021 wordt de KB4577586 (Update voor het verwijderen van Adobe Flash Player) opgenomen in de nieuwste cumulatieve update voor Windows 10, versie 1607 en Windows 10, versie 1507. De KB wordt ook opgenomen in het maandelijkse updatepakket en de Security Only-beveiligingsupdate voor Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Embedded 8 Standard.”

Zover is het echter nog niet, we zijn nu nog middenin de update van mei 2021. Zodra gebruikers updaten naar 21H1 of later, zal Flash worden verwijderd. Vooralsnog is KB4577586 dus nog even optioneel, maar uiteindelijk wordt het een ‘aangeraden update’. Zodra je de update installeert, dan is er geen weg terug: Flash is dan officieel voor altijd van je machine verdwenen.