WordPress lanceert 5.8-versie ‘Tatum’

WordPress heeft versie 5.8 of de ‘Tatum’-editie van zijn cloudgebaseerde CMS-omgeving uitgebracht. Belangrijke updates zijn er onder meer voor de workflows en tools voor ontwikkelaars.

WordPress heeft in versie 5.8 van zijn CMS-omgeving, ook wel ‘Tatum’ genoemd naar de legendarische jazzpianist Art Tatum, een aantal belangrijke updates doorgevoerd. Deze updates moeten eindgebruikers van WordPress en ook ontwikkelaars meer mogelijkheden beiden om alles uit het CMS te kunnen halen.

Widgets

Onder de motorkap zijn voor het ‘draaien’ de CMS-omgeving een drietal interessante updates beschikbaar gekomen. Widgets kunnen nu in de backend worden aangemaakt en beheerd met Blocks. De Block Widgets Editor en Customizer laat gebruikers Blocks nu aan widgets op websites toevoegen. De aan widgets toegevoegde Blocks kunnen vervolgens in een live preview worden bekeken via Customizer. Dit biedt, volgens WordPress, vooral perspectief voor het maken van content. Zij kunnen hiervoor nu alles inzetten, vanaf no-code mini lay-outs tot aan blokken.

Met The Query Loop Block kunnen gebruikers nu posts laten zien op basis van speciale parameters. Eigenlijk is dit een soort PHP loop, maar dan zonder code. Op deze manier kunnen gebruikers makkelijk posts van een bepaalde categorie laten zien.

Daarnaast is het nu mogelijk om makkelijker content templates aan te passen. Hiervoor kunnen gebruikers nu de bekende block editor gebruiken. Op deze manier kunnen gebruikers makkelijker switchen tussen het editen van de content en de pagina die om deze content heen staat. Dit alles vanuit een enkele edit-omgeving. Ook komen er met deze update meer dan 20 nieuwe blocks beschikbaar binnen alle compatibele thema’s.

Workflows

WordPress versie 5.8 biedt ook updates voor workflows. Gebruikers krijgen met List View een beter overzicht van de structuur van hun pagina’s. De functionaliteit maakt het mogelijk tussen verschillende content- en block-lagen te springen. Hierdoor kunnen gebruikers makkelijk naar het block navigeren dat zij willen aanpassen.

De Pattern Transformations tool geeft nu suggesties voor bepaalde block-patronen op basis van het block dat wordt gebruikt. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk hun vormgeving aanpassen, zonder dat zij de editor verlaten.

Voor het aanpassen en kleuren van afbeeldingen en video’s is het nu mogelijk duotone-filters te gebruiken. Gebruikers kunnen deze functionaliteit onder andere gebruiken voor het creëren van schaduweffecten.

Ontwikkelaarsfunctionaliteit

Niet alleen voor gebruikers bevat de WordPress 5.8 Tatum-editie veel nieuwe functionaliteit, ook de echte ontwikkelaars komen goed aan hun trekken. Voor hen toegevoegde functionaliteit zijn onder meer Global Styles and Global Settings API. Hiermee is het mogelijk de editor-settings, de beschikbare customization tools en style blocks via een enkel theme.json-bestand in een actief thema te controleren.

Ook is ondersteuning toegevoegd voor WebP. Dit is een formaat dat meer compressie biedt voor afbeeldingen op websites. Daarnaast is de ondersteuning voor de IE 11-browser van Microsoft verdwenen. Verder is er nu additionele ondersteuning voor blocks in versie 5.8 doorgevoerd. Oudere versies van WordPress als 5.6 en 5.7 beschikten hierover al.