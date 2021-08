Logitech introduceert zakelijke Zone True Wireless (en Wired) Earbuds

Als je veel in calls zit, weet je dat goed gereedschap belangrijk is. Een van de stukken gereedschap die je dan gebruikt is een headset. Voor de zakelijke markt is er al best een groot aanbod van meerdere fabrikanten. Een volledig draadloze (true wireless) setje earbuds was er echter nog niet. Logitech verandert dat nu, met de aankondiging van de Zone True Wireless Earbuds.

True wireless earbuds zijn doorgaans erg prettig in gebruik, omdat je nu helemaal geen kabels meer hebt en ook geen band over het hoofd. Dat geeft veel bewegingsvrijheid. Ze nemen daarnaast weinig ruimte in beslag en zijn dus ook zeer eenvoudig mee te nemen. Voor veel mensen ook niet onbelangrijk is dat ze vrij onopvallend gedragen kunnen worden. Het ziet er dus ook nog eens vrij stijlvol uit.

Tot nu toe zijn wij echter nog niet enorm onder de indruk van de kwaliteit van dit type hoofdtelefoon in virtuele vergaderingen via een van de bekende platformen. Zelfs een high-end model zoals de Sony WF-1000XM4 weet ons vooralsnog niet te overtuigen. Op zich is dat ook niet zo vreemd, omdat dat een apparaat is dat niet ontworpen is met de zakelijke gebruiker in het achterhoofd. De Zone True Wireless die Logitech vandaag aankondigt, is wel expliciet voor de zakelijke markt ontwikkeld.

Certificeringen voor Zoom, Teams, Meet en meer

Een van de belangrijkste indicatoren dat de Logitech True Wireless Earbuds een primair zakelijke doelgroep hebben, is dat ze voorzien zijn van de nodige certificeringen. De certificeringen voor Google Meet en Zoom zijn er, evenals compatibiliteit met de nodige kleinere platformen.

Op het eerste gezicht klinkt een dergelijk certificaat wellicht niet zo enorm interessant, maar in theorie kan het wel degelijk belangrijk zijn. De knoppen op gecertificeerde apparatuur werken namelijk samen met de platformen. Als je op de headset op mute drukt, dan zie je dat ook in Meet of Zoom verschijnen, om een voorbeeld te noemen. Verder mag je er ook van uitgaan dat een dergelijke certificering de nodige kwaliteitseisen met zich meebrengt.

Met andere woorden, het probleem waar we bij de nodige andere true wireless earbuds tegenaan zijn gelopen, de mindere kwaliteit bij (video-)calls, zou niet moeten voorkomen als je de Logitech Zone True Wireless Earbuds gebruikt. We gaan dat uiteraard testen zodra we een setje te pakken hebben.

Hoe zit het met de certificering voor Teams?

In bovenstaande ontbreekt een belangrijk platform, Microsoft Teams. Tijdens de briefing die we hebben gehad met Logitech, werd aangegeven dat ook Microsoft Teams-certificering in orde was. Sterker nog, iemand van Logitech vertelde ons dat de True Wireless Earbuds de eerste in zijn soort zijn met een Microsoft Teams-certificering. Het lijkt echter nog niet allemaal in kannen en kruiken te zijn. In de specificaties van het product staat Teams in ieder geval niet tussen de platformen waarvoor een certificering is behaald. Meet en Zoom staan er wel expliciet bij. Verder is er ook compatibiliteit met Webex, GoToMeeting en BlueJeans.

Op zich hoeft de certificering er nu ook nog niet te zijn. De True Wireless Earbuds komen pas in het najaar op de markt. Het kan dus zijn dat hij er wel is tegen die tijd. Op dit moment lijkt het echter nog niet het geval te zijn.

Langdurig ongestoord werken

De Logitech Zone True Wireless Earbuds zijn voorzien van actieve noise cancellation (ANC). De microfoon is eveneens voorzien van ruisonderdrukking. Deze twee eigenschappen moeten er samen voor zorgen dat zowel de drager als de persoon aan de andere kant niet afgeleid wordt.

Een belangrijk onderdeel van een setje zoals de Logitech Zone True Wireless Earbuds is uiteraard de accuduur. Het lijkt erop alsof men bij Logitech een gemiddelde werkdag in het achterhoofd gehouden heeft. Met ANC ingeschakeld is het mogelijk om een gebruiksduur te halen van negen uur. Zelf claimt Logitech dat ze het dubbele bieden op het gebied van accuduur vergeleken met andere modellen op de markt. De Zone True Wireless Earbuds worden geleverd met een charging case.

Tijdens de briefing die we met Logitech hadden, kwam verder ook nog naar boven dat de bediening van de Zone True Wireless Earbuds niet alleen via aanraakvlakken gaat op de dopjes. Er is ook sprake van een fysieke knop, voor de belangrijkste bedieningen, zoals het aannemen van gesprekken.

Multipoint Bluetooth en Tune-app

Zoals we van Logitech gewend zijn, levert het bedrijf ook met de Zone True Wireless Earbuds een USB-receiver mee. Dat is slim wat ons betreft, want zo houdt het zelf een belangrijk deel van de prestaties in de hand. De kwaliteit van de Bluetooth-stack varieert namelijk doorgaans sterk tussen laptops en pc’s. Dat heeft niet zelden een (stevige) impact op de geluidskwaliteit. Met een USB-stick van Logitech zelf in de computer, haalt het bedrijf die variabele weg.

Naast de meegeleverde receiver kun je de Zone True Wireless Earbuds ook rechtstreeks via Bluetooth verbinden, bijvoorbeeld met een telefoon. Het apparaat ondersteunt multipoint Bluetooth, wat wil zeggen dat je twee verbindingen tegelijkertijd kunt maken. Het idee is dat je hierdoor eenvoudig kunt switchen tussen je telefoon en de computer. Krijg je tijdens een meeting een telefoontje, dan schakelen de earbuds naadloos over.

Opvallend is verder nog de Logi Tune-app. Hiermee kun je de Zone True Wireless Earbuds helemaal naar eigen wensen instellen. Logitech noemt zelf expliciet de mogelijkheid om sidetone, hoeveel van je eigen stem je hoort tijdens een gesprek, aan te passen.

Ook nog een bedrade variant

De Zone True Wireless Earbuds stelen uiteraard de show in deze nieuwe aankondiging. Logitech brengt echter ook tegelijkertijd een setje bedrade dopjes uit, eveneens specifiek gericht op de zakelijke gebruiker. Deze gaan door het leven als de Zone Wired Earbuds. Ze bieden uiteraard niet de specifieke zaken die alleen voor true wireless setjes gelden. Je kunt ze alleen bedraad aansluiten, er zit geen accu in de dopjes. Dat betekent ook dat er geen ANC aanwezig is. In tegenstelling tot de Zone True Wireless Earbuds, is er van de Zone Wired Earbuds wel een versie die expliciet gecertificeerd is voor Microsoft Teams.

Het opvallendste aan de Zone Wired Earbuds is dat Logitech geen keuze heeft gemaakt tussen USB Type-C en 3,5mm. Beide zijn beschikbaar. Niet in separate SKU’s, maar in een en hetzelfde model. Er is daarnaast tevens voorzien in een adapter waarmee je Type-C omzet in USB-A. Hiermee is het dus ook mogelijk om de Zone Wired Earbuds via oudere USB-A-aansluitingen met een pc te koppelen.

Prijs en beschikbaarheid

Logitech Zone True Wireless en Zone Wired Earbuds worden verwacht in de herfst van 2021 met een adviesprijs van respectievelijk € 329 en € 109. De Zone True Wireless Earbuds zijn er in de kleuren Graphite en Rose. De laatste is in eerste instantie exclusief verkrijgbaar via Logitech zelf. De Zone Wired Earbuds zijn alleen in de kleur Graphite te koop. Van dit model is er voor zover wij het hebben kunnen zien een UC-versie en een Teams-versie. Van de Zone True Wireless Earbuds hebben we zoals eerder al aangegeven alleen nog maar een UC-versie gezien, dus zonder Teams-certificering.