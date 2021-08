Apple heeft patent voor MacBook met twee schermen

Apple heeft onlangs een patent gekregen voor een MacBook met twee schermen en draadloze laadcapaciteit. Hiermee kunnen de laptops van de techgigant wellicht geen fysiek toetsenbord meer krijgen.

Apple heeft in de Verenigde Staten een patent verkregen voor een MacBook met dubbel scherm, zo geeft PatentlyApple aan. Dit betekent dat het bestaande fysieke toetsenbord in huidige MacBooks wordt vervangen door een scherm. Hierdoor kan de nieuwe laptop een virtueel toetsenbord krijgen, zoals nu al het geval is op iPhones en iPads.

Biometrie en draadloos opladen

Andere features van het nu gepatenteerde MacBook-ontwerp, zijn onder meer biometrische sensors, een vingerafdruksensor en een draadloze oplader. Apple beschikt al langer over twee patenten die draadloos opladen via MacBooks mogelijk maken.

Microsoft vroeger ook richting twee schermen

Het patent dat Apple nu heeft gekregen, voert de discussie over devices met twee schermen weer op. Ook andere fabrikanten waren bezig met laptops met twee schermen. Zo ontwikkelde Microsoft een speciale versie van Windows 10, Windows 10x, voor devices met twee schermen. Nu is deze versie ingewisseld voor Windows 11.

