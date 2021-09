Samsung introduceert PRO Plus en EVO Plus

Samsung komt met een nieuwe serie geheugenkaarten, de PRO Plus en EVO Plus microSD- en SD-kaarten, met snelheden tot 160MB/s en een halve terabyte opslag.

De nieuwe Samsung PRO Plus microSD- en SD-kaarten hebben respectievelijk lees- en schrijfsnelheden tot 160 megabytes per seconde (MB/s) en 120 MB/s, “ideaal voor het opslaan van video’s in 4K ultra-high definition en Full HD,” aldus het bedrijf. “De EVO Plus-kaarten zijn 1,3 keer zo snel als de vorige generatie en bereiken snelheden van 130 MB/s.”

De opslagcapaciteit van een halve terabyte betekent dat de geheugenkaarten “meer dan genoeg opslagruimte bieden voor 360-graden panoramafoto’s en uren aan 4K UHD-content.” Standaard komen de kaarten bovendien met 10 jaar garantie.

Alle nieuwe SD-kaarten vallen in videoklasse V30, bieden bescherming tegen schokken, water, extreme temperaturen, röntgenstralen, slijtage, vallen en magnetische straling. De microSD line-up heeft 6-proof beveiliging, de PRO Plus en EVO Plus SD-kaarten 7-proof.

De nieuwe geheugenkaarten zijn vanaf volgende week verkrijgbaar. De verkoopadviesprijzen variëren bij de SD-kaarten van 11 euro voor 32GB EVO Plus tot 140 euro voor 512GB PRO Plus. De microSD-kaarten zijn er in 128GB, 256GB en 512GB en variëren van 17 euro voor de 64GB EVO Plus tot 156 euro voor de 512GB PRO Plus.