Waakhond VK bezorgd over duopolie Apple en Google

Apple en Google hebben te veel marktaandeel in besturingssystemen, app stores en browsers in het Verenigd Koninkrijk. Dat impliceert de nationale marktautoriteit naar aanleiding van een nieuw onderzoek.

“Een ijzeren grip op mobiele apparaten”, zegt de Competition and Markets Authority (CMA) over de positie van de techgiganten. Eerder dit jaar startte de autoriteit een onderzoek naar de invloed van Apple en Google op Britse markt voor besturingssystemen, app stores en browsers. Het resultaat onderstreept dat de organisaties domineren.

Elke smartphone draait op iOS of Android. 95 procent van alle smartphone apps werd gedownload in de App Store of Play Store. 90 procent van browserverkeer verliep via Safari en Chrome.

“Iedereen die een mobiel apparaat koopt belandt in het ecosysteem van Apple of Google. Alleen zij bepalen hoe online content wordt aangeboden”, stelt een woordvoerder van de CMA. De autoriteit vindt het zorgwekkend. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk zouden het risico lopen op oneerlijk hoge prijzen voor telefoons en apps. Ruimte voor innovaties van andere aanbieders ontbreekt.

Hoewel het onderzoek invloed heeft op Britse beleidsmakers en regeerders, is de directe impact beperkt. De CMA heeft het recht om sancties op te leggen aan bedrijven en individuen die concurrentiewetten overtreden. In overtreding zijn Apple en Google niet. Dus hoopt de CMA de criteria voor overtreding te verruimen.

De toekomst

Het perfecte middel, aldus de autoriteit, is een wetsvoorstel dat momenteel door de Britse regering wordt behandeld. Als de regering dit wetsvoorstel goedkeurt, ontvangt de CMA mogelijkheid om bepaalde technologiebedrijven in een nieuwe juridische categorie te plaatsen. Via de categorie wordt het mogelijk om bepaalde bedrijfsactiviteiten met nieuwe wetten in te kaderen. De CMA is glashelder over zijn voornemen om Apple en Google in de categorie onder te brengen. Vandaaruit is zijn huidige advies in regelgeving uit te drukken.

Apple en Google zouden verplicht kunnen worden om de overstap van iOS naar Android (en andersom) te vergemakkelijken. Ook adviseert de CMA de organisaties op te leggen om de installatie van apps buiten de App Store en Play Store te faciliteren. Daarnaast kunnen Apple en Google genoodzaakt worden om meer keuzevrijheid in betalingsopties en browsers te bieden.

‘Kunnen’ is het sleutelwoord, want zolang het wetsvoorstel bij een voorstel blijft, vervolgen Apple en Google als normaal. Alleen de tijd kan uitwijzen of Britse overheid haar invloed op de markt vergroot. Voor nu staat niets meer dan groeiende aandacht voor het onderwerp in steen.

