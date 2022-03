‘Een op de vijf Windows PC’s draait op Windows 11′

Iets minder dan 20 procent van alle Windows PC’s draait op Windows 11. De adoptie van het besturingssysteem versnelt. Dat blijkt uit marktonderzoek van AdDuplex.

AdDuplex gebruikt agents om de besturingssystemen van ongeveer 5.000 Windows PC’s te monitoren. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gepresenteerd.

Windows 11 21H2, de enige liveversie van Windows 11, draaide in de afgelopen maand op iets minder dan 20 procent van de onderzochte PC’s. Een forse stijging in vergelijking met januari, toen Windows 11 op ongeveer 15 procent van de PC’s draaide.

De adoptie van Windows 11 kruipt geleidelijk omhoog. Tussen oktober 2021 en november 2021 — de eerste maand van Windows 11 — kozen slechts drie procent van alle Windows 10-gebruikers voor het nieuwe besturingssysteem. Inmiddels stijgt het aantal nieuwe gebruikers met ongeveer vijf procent per maand.

De stap van Windows 10 naar Windows 11 is ingrijpend. De meeste gebruikers wachten op reviews, een update, of een rustig moment om de switch te maken. Het stof is inmiddels gedaald, waardoor de adoptie geleidelijk stijgt.

Windows 11 Sun Valley 2

We verwachten een significante stijging op het moment dat Microsoft de eerste grote update voor Windows 11 lanceert. Er is nog geen enkele update voor de liveversie van Windows 11 beschikbaar.

Insiders van Microsoft lieten onlangs weten dat de organisatie aan ‘Sun Valley 2’ werkt, de naam voor de eerste grote update. De releasedatum is onbekend. Meerdere analysten verwachten een verschijning in juni of juli van dit jaar. Vanaf dat moment belooft de adoptie van Windows 11 fors te stijgen.