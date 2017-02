Review: Raumfeld One M en One S multiroom-speakers

Consumer

Multiroom audio is hot. Een van de spelers die een prominente plek heeft weten te verwerven is het Duitse Raumfeld. Lees je Raumfeld, dan zeg je automatisch Teufel. Beide merken komen namelijk van dezelfde fabrikant uit Berlijn, waarbij de merknaam Raumfeld de multiroom producten vertegenwoordigt. We zijn gecharmeerd van Teufel, dus we hebben hooggespannen verwachtingen bij dit Raumfeld duo.

We beginnen met de net geen vierhonderd euro kostende One M (voorheen: One 2), een relatief grote mat-witte tafelradio met strakke lijnen en scherpe hoeken. Een hele gewaagde vormgeving. Wit kan design-technisch heel mooi zijn, mits perfect uitgevoerd. Het grootste risico met wit is echter, dat het door inwerking van UV vaak niet wit blijft. Wanneer we de strakke behuizing nader inspecteren nemen we een kleine vervorming waar en hierdoor sluit het luidsprekerdoek net niet mooi aan. Raumfeld heeft, ondanks deze kleine imperfectie, beslist haar best gedaan er een mooie en opvallende behuizing van te maken.

De One M heeft centraal aan de voorzijde een handige draaiknop voor het volume. Hieronder, in de aluminium strip, zitten een viertal voorkeurtoetsen voor muziekstations. Rechts naast de volumeknop bevindt zich een power en system-LED en tot slot de stand-by knop. De LED’s van deze One M zijn groen, maar bij latere versies zijn deze vervangen door witte exemplaren. Dit vinden wij beslist fraaier. De achterzijde heeft een mechanische powerknop met daaronder een netspanningsaansluiting. Daarnaast zit een ovale reflexpoort en hiernaast een tweetal line ingangen. Tot slot zijn er ook nog een RJ45-netwerkaansluiting, een USB-poort (Type A), een resetknop en een setup-knop te vinden. Aan de onderzijde zit de woofer voor de lage tonen.

De kleinere, net geen 250 euro kostende One S is een klein handzaam speakertje die eveneens in het mat-wit is uitgevoerd. Het oppervlak is glanzender dan die van zijn grote broeder en het oppervlak is hierdoor iets gevoeliger voor vingers en krassen. De vormgeving van de behuizing is minder extravagant dan die van de One M en hiermee ook minder gevoelig voor imperfecties. Het contrast in materialen, blank geborsteld aluminium, zwart stoffen speakerdoek, mat wit en zwart rubberen bedieningsvlak vinden we zeer geslaagd. Tijdens een uitvoerige inspectie ontdekken we hele subtiele welvingen in de zijflanken waarmee de fabrikant bij de One S de perfecte balans tussen “strak” en “speels” heeft gevonden.

De One S heeft aan de voorzijde een powerknop en een tweetal witte LED’s; een power LED en een system LED. Aan de bovenzijde vinden we een tweetal volumetoetsen en een viertal voorkeurtoetsen voor muziekstations. Aan de achterzijde/onderzijde heeft de One S een RJ-45-netwerkaansluiting, een USB-poort (type A) een resetknop, een setupknop en een netspanningsaansluiting. Deze aansluitingen kunnen mooi worden afgedekt met een rubberen afdekkapje. Deze laatste feature verraadt hiermee dat de One S splash-proof is. Prima voor gebruik in de keuken of badkamer dus.

Beide Raumfelds hebben een ingebouwde klasse D versterker (One S: 10 Watt RMS, One M: 25 Watt RMS) en een Wi-Fi interface. Hiermee zijn ze eenvoudig draadloos in het netwerk te integreren. Via de USB poort kunnen muziekbestanden vanaf een geheugenstick via de Raumfelds worden afgespeeld. De Raumfelds ondersteunen de volgende bestandsformaten: ASF, MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG en AIFF tot een samplingfrequentie van 196kHz. Uiteraard wordt gapless playback ondersteund. Dit is allemaal heel netjes.