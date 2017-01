Review: Teufel Concept C 2.1 speakerset

Computers

Voor wie denkt dat het tijdperk van de subwoofer en satellieten voorbij is, kunnen we melden dat niets minder waar is. Er is nog steeds een schare groep fans die bewust kiest voor een satellietsysteem. Voor hen biedt Teufel de Concept C, een 2.1 systeem voor een prijs van net geen 300 Euro.

Teufel kent haar oorsprong in Duitsland en is opgericht in 1979 in Berlijn. Sinds jaren fabriceert ze slimme producten met een prima kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs. Mede om deze reden vinden ondertussen vele Nederlanders hun weg naar ‘die Heimat des Teufels’. Wanneer we de Concept C kritisch beoordelen, kunnen we niet anders concluderen dan dat Teufel geen half werk heeft verricht. Elk onderdeel heeft een degelijke look-en-feel. Nergens krijgen we het idee dat de fabrikant op kwaliteit heeft beknibbelt.

Aan de achterzijde van de Concept C vinden we een netspanningsaansluiting, powerswitch en een tweetal klemblokjes voor de meegeleverde satellieten. Het aansluitblok oogt misschien wat minder exclusief, maar het voldoet in de praktijk prima. Tevens heeft de subwoofer een volumeregeling die met een kleine schroevendraaier is in te regelen. Verder heeft de geluidskaart een viertal aansluitingen, namelijk een USB in, AUX in, microfoon in en een hoofdtelefoon aansluiting. Deze laatste drie in 3,5 mm Jack formaat. Naast de zogenaamde service connector ontdekken we twee controle LED’s. De een voor stand-by en de ander voor de input selectie. Deze laatste licht rood op wanneer de subwoofer is verbonden via USB, groen wanneer deze is verbonden via de AUX ingang en blauw wanneer deze is verbonden via Bluetooth. Tot slot vinden we links bovenaan een bescheiden druktoets om te kunnen pairen met een Bluetooth bron.

De compacte satellietjes hebben een eigentijdse uitstraling. De kunststof behuizing loopt taps toe, waardoor de satellieten een meer speelse vorm krijgen. Het rooster voor de speakers is van geperforeerd metaal en loopt vanaf de bovenzijde door tot en met de onderzijde. Dit betekent dat de speakers niet alleen rechtop kunnen worden gezet, maar tevens op de zijkant kunnen worden gelegd zonder dat dit ten koste gaat van de symmetrie en optiek.

Achter het metalen rooster gaat een tweeweg systeem schuil. Een 6 centimeter woofer en een dome tweeter verzorgen het mid-laag en het hoog. Hiervoor had Teufel ook een goedkopere full-range oplossing kunnen kiezen, maar desondanks kiezen ze voor een kostbaarder tweeweg systeem. Netjes dus. Door de kleine gaatjes van het rooster glinsteren twee chromen randen. Doorgaans gruwen we hiervan, maar in dit geval is het net subtiel genoeg om niet kitscherig over te komen. Eigenlijk vinden we het design best mooi. Aan de achterzijde van de satelliet vinden we wederom een klemblokje voor de speakerkabel, een schroefgat voor bevestiging aan een muursteun en een ‘slot’ voor bevestiging aan een schroef in de muur. Keurig.