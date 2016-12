Review: DALI KATCH

Computers

De markt voor Bluetooth-speakers is inmiddels enorm en we hebben al behoorlijk wat exemplaren in handen gehad en beluisterd. In de regel schrijven we er ook niet over, maar soms ontvangen we er eentje die speciaal is. Daar zijn we dan benieuwd naar en gaan ermee aan de slag. Speciaal is de DALI KATCH zeker. DALI staat voor Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Juist in de audiofielenhoek wordt er normaal gesproken wat neergekeken op draadloze speakers, omdat die nooit de kwaliteit van kabeltjes kunnen evenaren. Toch heeft DALI zich eraan gewaagd, al was het maar om te laten zien hoe het ook kan.

De KATCH is subliem vormgegeven. Alles is tot in de puntjes afgewerkt en ook aan een aluminium facetrandje rondom is gedacht. Om het geheel eenvoudig draagbaar te maken, is er voorzien in een ‘strap’, die niet van leer is, maar dat wel doet vermoeden. Rechts zit een connector voor een netspanningsadapter en onder het rubber dopje vinden we een 3,5mm jack input en een USB-poort. Aan de bovenzijde van de behuizing zijn een vijftal buttons opgenomen. De linker is bedoeld om met een Bluetooth device te kunnen pairen. Een grote powerswitch met een viertal LED’s die in vier kwadranten om de powerswitch zijn geplaatst is eveneens te zien, maar hierover later meer.

Verder zijn er nog twee volumebuttons en een toets voor de keuze van het audioprofiel aangebracht. Met dit audioprofiel kan de gebruiker kiezen voor ofwel een ruimtelijke en levendige weergave, ofwel een wat meer gedempte en warme weergave. Wij ervaren de gedempte weergave als plezierig in grotere ruimtes waarbij de kleine KATCH onvoldoende druk in het laag kan opbouwen. In kleinere ruimtes waar de basweergave juist wat lijkt te overheersen, luisteren we liever naar de levendige weergave. Een druk op de knop is hiervoor voldoende.