Review: Crucial MX 200 2,5 inch en MX 200 M.2

In deze review behandelen we niet één maar twee SSD’s van Crucial, het gaat niet om de meest courante versie, maar wel een veel gekocht model, namelijk de Crucial MX200. We behandelen de versie in een 2,5 inch behuizing maar ook de M.2-versie die je direct op het moederbord prikt.

Hoewel de SSD’s dus in principe identiek zijn, is de verbinding met het moederbord volledig verschillend. De 2,5 inch SSD maakt gebruikt van een SATA-aansluiting voor harde schijven, terwijl de M.2-versie direct op het moederbord wordt aangesloten middels een M.2-slot (PCIe).

Op dit moment is de markt voor flashgeheugen flink in ontwikkeling, met Samsung als overduidelijke marktleider. Andere partijen zoals Micron, het moederbedrijf van Crucial, zijn druk bezig om de inhaalslag te maken door te investeren in nieuwe fabrieken en machines, om nog beter flashgeheugen te produceren. De meeste fabrikanten maken nu pas de overstap naar 3D-NAND, iets wat Samsung inmiddels al enkele jaren geleden heeft gedaan.

Dat betekent concreet voor de MX200 dat Crucial bij deze modellen nog gebruik maakt van gewoon NAND. We moeten voor de M.2-versie onze verwachtingen dus bijstellen. Deze zullen niet in de buurt zal komen van die van de Samsung 950 Pro SSD (review).

De MX200 is verkrijgbaar in drie SATA-configuraties, namelijk 250GB, 500GB en 1TB, voor de M.2-variant is alleen de 250 en 500GB versie te verkrijgen. De prijzen lopen uiteen van zo’n 85 euro tot ruim 300 euro, afhankelijk van het model. Voor deze scherpe prijzen krijg je ook nog 3 jaar garantie.