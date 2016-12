Review: Samsung CFG70 monitor (C24FG70FQU)

Computers

Van Samsung ontvingen wij hun allernieuwste pc-monitor, die primair gericht is op gamers. Wij leggen in deze review het 24-inch model van de CFG70 monitor op de testbank, voor de liefhebber is er ook een 27 inch model.

Als we kijken naar de basisspecificaties van dit scherm dan zal niemand echt onder de indruk zijn: 24 inch met een Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels), een combinatie die inmiddels al zo’n vijf jaar de markt domineert. Samsung heeft daar echter flink wat features aan toegevoegd om het scherm een stukje spannender te maken. Zo is het een curved paneel, waarbij de kromming duidelijk groter is dan gebruikelijk bij een gebogen monitor.

Zoals gezegd is dit scherm primair gericht op gamers. In dat segment van de markt is Full HD nog zeer gebruikelijk, omdat je dan zeker weet dat de resolutie van het paneel de prestaties niet in de weg zit, iets waar je bij bepaalde games bij 4K-panelen gegarandeerd tegenaan gaat lopen. Daarnaast is het geen alledaags 60Hz- maar een 144Hz-paneel, wat neerkomt op een de verversingssnelheid minder dan 1ms is. Dit betekent dat bij extreme bewegingen het beeld toch scherp blijft en niet even vervaagt om daarna scherp te stellen. Bij een normaal scherm gebeurt dit ook binnen enkele milliseconden, maar elke milliseconde telt, zeker bij zeer actieve spellen zoals first person shooters. Die duizendste fractie van een seconde kan ervoor zorgen dat je je tegenstander kan uitschakelen voordat die jou uitschakelt.

Samsung heeft verder getracht de kleuren van dit scherm verder te perfectioneren, daarom heeft het aan dit LCD-scherm zogenaamde Quantum Dots toegevoegd. Deze term komt je wellicht bekend voor want Samsung gebruikt Quantum Dots al enige tijd in hun televisies. Quantum Dots zijn zogenaamde nanokristallen die worden toegevoegd aan een LCD-scherm waardoor kleuren beter kunnen worden weergegeven en ook de helderheid fors omhoog kan. Daarnaast wordt de kleur wit ook beter weergegeven, deze is bij een traditionele LCD vaak een beetje gelig.

De Samsung CFG70 is verkrijgbaar in 24 inch (C24FG70FQU) voor 399 euro en in 27 inch (C27FG70FQU) voor 519 euro.