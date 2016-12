Review: Sony Xperia XZ

Mobile

Door de jaren heen heeft Sony al vele opvallende smartphones op de markt gebracht, waarbij de Xperia Z-reeks natuurlijk de absolute top was. Dat was overzichtelijk: de nieuwste Xperia Z-smartphone was gewoon de beste uit het assortiment. De afgelopen tijd is Sony echter helemaal losgegaan, met bijvoorbeeld de Xperia XA Ultra, Xperia X Performance, Xperia Z5 Premium en nu weer de Xperia XZ. Welke smartphone nu de absolute must-have is, is voor de buitenstaander geen gesneden koek meer.

We hopen dat Sony met de komst van de Xperia XZ voorlopig weer even tot inkeer komt. Op papier lijkt de Xperia XZ in ieder geval veel goede eigenschappen aan boord te hebben. Sommige hoogtepunten van de toestellen die we in bovenstaande alinea noemden hebben de sprong echter niet gehaald, zo is het 4K-scherm van de Xperia Z5 Premium achterwege gebleven, ook de accucapaciteit is ten opzichte van dat toestel niet zo indrukwekkend groot.

Sony gooit het met de Xperia XZ weer voornamelijk op de prestaties van de camera, een strategie die de Japanse fabrikant de afgelopen jaren vrijwel constant hanteerde. Sony behoudt hetzelfde aantal megapixels, maar heeft net als een aantal concurrenten voor Laser Autofocus gekozen, waardoor het toestel zeer snel moet kunnen scherpstellen. Sony noemt ook drievoudige beeldsensortechnologie, waarmee opnames voor het schieten automatisch geanalyseerd en waar nodig verbeterd worden.

Naast een camera die indruk moet maken, heeft Sony natuurlijk ook weer gekozen voor indrukwekkende hardware. De Snapdragon 820-chipset is momenteel één van de meest geavanceerde opties die Android-fabrikanten hebben. Verder is er een Full HD-scherm van 5,2 inch, 3GB aan werkgeheugen, 32 of 64GB opslagruimte, een handig gepositioneerde vingerafdrukscanner en een waterdichte behuizing.

De Sony Xperia XZ heeft een adviesprijs van 700 euro, maar inmiddels ligt de winkelprijs al rond de 600 euro. Sony biedt het toestel in drie kleuren aan: blauw, zilver en zwart. Hoewel Sony ook een variant met 64GB aan opslagruimte maakt, zien we deze vooralsnog niet in winkels in onze regio. Met de mogelijkheid om het toestel via microSD uit te breiden met maximaal 256GB aan opslagruimte is dat wellicht ook niet zo rampzalig.