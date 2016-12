Review: TP-Link TL-WPA8630 KIT powerline-adapters

Netwerken

Een netwerk dat niet volledig dekkend is, zorgt voor de nodige ergernis. Je wilt bijvoorbeeld op de zolderkamer een extra smart tv neerzetten of in je net aangebouwde werkkamer een thuiswerkplek creëren, maar dan kom je erachter dat het draadloze signaal van je router of access point niet toereikend is. In zo’n geval heb je meerdere mogelijkheden, waarvan het plaatsen van een set powerline-adapters er eentje is. Wij bespreken vandaag de TP-Link TL-WPA8630 KIT, een set van twee adapters volgens de HomePlug AV2-standaard met een AC1200 access point geïntegreerd in een van de exemplaren.

Het zal voor de meeste lezers gesneden koek zijn, maar voor wie nog niet helemaal op de hoogte is toch nog even kort een uitleg over wat powerline-adapters zijn. Met dit soort adapters zet je het signaal van je netwerk op je de stroomleidingen. De ‘basisadapter’ sluit je bekabeld aan op een router of switch en de andere plaats je daar waar je een netwerkverbinding nodig hebt. Vervolgens worden de pakketjes via de koperdraden van je stroomnet worden verzonden. Deze manier van netwerkcommunicatie is de laatste 10-15 jaar langzaam maar zeker doorgedrongen tot de massa, maar bestaat al veel langer. Straatlantaarns worden bijvoorbeeld al heel erg lang op deze manier op afstand in- en uitgeschakeld. Dat laatste zal met de opkomst van draadloze alternatieven voor het in kaart brengen van dergelijke infrastructuur (bijvoorbeeld LoRa) waarschijnlijk op termijn wel uitgefaseerd worden overigens.

Een voordeel van powerline-communicatie is dat er verder geen investering nodig is om het netwerk uit te breiden. Het voornaamste nadeel is dat je afhankelijk bent van de kwaliteit van het stroomnet in het pand waar je het wilt inzetten. Iedere lasdop, lasdoos en sprong tussen groepen en fases, knabbelt een deel van het signaal af. Dit zorgt ervoor dat niet zonder meer is te stellen dat powerline-adapters gegarandeerd zullen werken. Aan de andere kant, de achterliggende technologie heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt. De kans dat de adapters een werkbare netwerkverbinding op kunnen zetten, is met de komst van de HomePlug AV2-standaard significant vergroot. Althans, als je een stroomnet hebt met randaarde, want dan kun je MIMO gebruiken, wat we sinds 802.11n ook kennen van wifi.

Op het moment van schrijven, hanteert TP-Link een adviesprijs van 139 euro voor de TL-WPA8630 KIT, maar de set is nu tijdelijk voor 119 euro op de kop te tikken.