Review: Toshiba Q300 Pro SSD

De Toshiba Q300 Pro SSD is een zakelijke SSD die volledig door Toshiba zelf is geproduceerd, zowel het flashgeheugen als de controller zijn van eigen makelij. Daarmee weet Toshiba zich te onderscheiden van veel andere merken in de markt. Die produceren wel het flashgeheugen maar kopen de controller vervolgens elders in. We hebben deze SSD aan een grondige test onderworpen.

Toshiba is een groot Japans bedrijf dat de afgelopen jaren weliswaar wat tegenslag heeft gekend, voornamelijk met boekhoudschandelen, maar een behoorlijk gezonde divisie heeft die zich bezighoudt met de ontwikkeling van flashgeheugen. Het heeft een aantal jaar geleden zijn activiteiten rond flashgeheugen samengevoegd met SanDisk en nu investeren de bedrijven samen in deze technologie om nieuwe types NAND te ontwikkelen.

Zeker met het huidige tekort aan NAND in de markt is het hebben van eigen fabrieken geen overbodige luxe. Alle NAND-fabrikanten draaien een prima omzet de afgelopen maanden, want door de tekorten gaan de prijzen fors omhoog.

De Toshiba Q300 Pro is een SSD die al enige tijd op de markt is en binnenkort zal worden vervangen door een nieuwe generatie NAND, maar zolang het nog niet zover is, is dit mogelijk wel een zeer interessante SSD voor de zakelijke markt. De Q300 Pro is verkrijgbaar in verschillende formaten; 256GB, 512GB en 1024GB (1TB). Toshiba biedt op de SSD’s vijf jaar garantie of 160TB’s written. Dat laatste is op zich een mooi aantal, maar we zien weleens betere garantievoorwaarden voorbij komen met meer TB’s. Let wel, voor een bijvoorbeeld een workstation is 160TB zeer ruim bemeten natuurlijk.

Qua prijs doet Toshiba het zeker niet slecht. Op dit moment gaan de SSD’s vanaf 130 euro tot 440 euro over de toonbank, afhankelijk van de opslagcapaciteit.