Review: D-Link DCS-4603 zakelijke ip-camera

Beveiliging

Voor de beveiliging van een bedrijfspand is een ip-camera een onmisbare schakel. Zo’n camera is er in vele prijsklassen. Je kunt met gemak meerdere duizenden euro’s uitgeven, een budget dat niet voor iedereen is weggelegd. Moet je ook nog eens een behoorlijk aantal van dit soort camera’s hebben, dan wordt de prijs per stuk alleen maar belangrijker. Vandaag kijken we dan ook naar een uitermate betaalbaar exemplaar, de D-Link DCS-4603 uit de nieuwe Vigilance-serie, die een adviesprijs heeft van slechts 269,95 euro.

De DCS-4603 is een dome-camera. Je hangt hem dus in de regel aan het plafond, boven het gebied dat je in de gaten wilt houden. Op een muur voelt hij zich echter ook prima thuis. Een voordeel van een dome-camera ten opzichte van een bullet-camera is dat hij een stuk compacter is vormgegeven en dus minder opvalt. Dat geeft in het algemeen wat meer vrijheid qua plaatsing. De camera heeft een diameter van 11 centimeter en is net geen 8 centimeter hoog.

Hét kenmerk van een dome-camera (en de naamgever van dit type) is de doorzichtige koepel waarachter het lenssysteem inclusief de ir-leds schuilgaat. Dit is niet zonder reden gedaan. Naast dat het de lens enigszins beschermt tegen eventuele kwaadwillenden, houdt deze koepel ook rekening met het verstellen van het binnenwerk van de camera. Dat is namelijk vaak mogelijk bij dome-camera’s.

Een dome-camera is daarnaast primair bedoeld voor een relatief lage plaatsing, zeker als je hem binnen gebruikt. De meeste plafonds zijn nu eenmaal zo’n 2-3 meter hoog. Dit houdt in dat de groothoek van dit soort camera’s relatief groot is. De D-Link DCS-4603 die we in deze review bespreken heeft bijvoorbeeld een diagonale groothoek van 108 graden. Hij heeft dus een behoorlijk groot blikveld. Dit, gekoppeld aan het verstellen van de lens, maakt het nagenoeg onmogelijk om de koepel iets anders dan volledig transparant te maken.