Review: Toshiba OCZ RD400 en RD400A PCIe SSD

OCZ is een voormalige zelfstandige SSD-fabrikant die een aantal jaar geleden op het punt stond failliet te gaan toen Toshiba besloot zijn slag te slaan en de kleine fabrikant in te lijven. Sindsdien is er veel veranderd en is OCZ nu een sublabel van het grote Japanse Toshiba. Dat betekent dat Toshiba nu de baas is, maar OCZ kan tot op zekere hoogte zelfstandig opereren. OCZ heeft zich altijd voornamelijk gericht op gamers en IT-fanatiekelingen, de zakelijke aspiraties die OCZ nog had zijn allemaal opgegaan in Toshiba. De SSD van OCZ die we vandaag op de pijnbank leggen is RD400.

Toshiba OCZ RD400 en RD400A

De Toshiba OCZ RD400 is een zogenaamde PCIe SSD. Dit levert voor gebruikers die beschikken over een gloednieuw moederbord met M.2-moederbord geen enkel probleem op, want zij kunnen hem direct inprikken op hun moederbord. Heb je een wat minder recent moederbord zonder M.2-slot, dan is dit niet mogelijk en moet je gebruikmaken van een adapter. Voor deze gevallen heeft Toshiba OCZ de RD400A bedacht, een variant waarbij Toshiba een adapter meelevert. Die kun je in een beschikbaar PCIe-slot steken en vastzetten met een schroefje. We hebben deze SSD overigens met en zonder adapter getest en konden geen noemenswaardige verschillen ontdekken in de prestaties.

Het meeleveren van deze adapter is wat ons betreft meteen een pluspunt. We hebben inmiddels al meerdere M.2 SSD’s voorbij zien komen, maar Toshiba is de enige die dit doet. De RD400 is verkrijgbaar in verschillende opslagcapaciteiten: 128GB, 256GB, 512GB en 1024GB model. Wij ontvingen een 512GB model. Toshiba biedt vijf jaar garantie op dit model, of respectievelijk 74TB, 148TB, 296TB, 592TB written.

Qua prijs doet deze Toshiba OCZ RD400 het niet slecht. Het model wat wij testen kost ruim 300 euro en daarmee is de prijs redelijk scherp.