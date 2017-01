Review: Drobo 5N NAS-apparaat

Networking

Drobo maakt naar eigen zeggen NAS-servers voor professionals en zakelijke gebruikers waarbij gebruiksgemak een van de belangrijkste kenmerken is. Iedereen zou ermee overweg moeten kunnen, zonder dat je een systeembeheerder in hoeft te huren. Dat wekte uiteraard onze interesse, dus we hebben de Drobo 5N eens goed aan de tand gevoeld.

De Drobo 5N is een NAS-server met 5 bays. Er kunnen dus vijf schijven in de NAS worden gestoken en die worden automatisch door de NAS gedetecteerd en toegevoegd aan de actieve RAID-set. Ook tijdens de installatie worden ze automatisch herkend, waarna er een RAID-set wordt opgezet met alle beschikbaar schijven.

Normaal gesproken testen wij NAS-servers waarbij we een hele hoop configuratiemogelijkheden hebben en zelf de NAS naar wens kunnen configureren. Dat is bij de Drobo niet het geval. Tijdens de installatie valt er eigenlijk niets noemenswaardigs in te stellen. Alles gaat op de automatische piloot, je kunt alleen aangeven of je één of twee schijven als spare wilt gebruiken.

Het maakt de RAID die je kunt maken een soort RAID 5 of RAID 6. We noemen het bewust ‘een soort’, eigenlijk is het een hybride vorm. Niet alle schijven hoeven identiek te zijn in deze NAS om een goed werkende RAID-set te krijgen. We kregen de NAS dan ook geleverd met allemaal verschillende schijven van Drobo om deze goed te kunnen testen. Natuurlijk heb je dan altijd wat verlies omdat de data wel gespiegeld moet worden over verschillende schijven, dat verlies is echter niet heel groot.

Dat je meerdere verschillende schijven kan gebruiken is natuurlijk mooi meegenomen, maar een prettig gevoel hebben wij er niet bij. Wij raden toch echt gewoon aan om allemaal dezelfde schijven te gebruiken, of in elk geval zoveel mogelijk. Als je nu echter kiest voor allemaal 4TB-schijven en over een jaar wilt upgraden naar 8TB-schijven dan behoort dat wel tot de mogelijkheden. In die situatie biedt de flexibele hybride RAID-oplossing van Drobo wel voordelen.

De Drobo 5N is verkrijgbaar voor zo’n 530 euro en wordt geleverd zonder schijven. Die moet je er dus nog apart bijkopen, er komt dus nog minimaal zo’n 500 euro bij wil je de NAS volledig voorzien van schijven en een flinke opslagcapaciteit creëren. Wil je dan ook nog gebruik maken van harde schijven die geoptimaliseerd zijn voor RAID, dan moet je nog wat meer geld uitgeven.