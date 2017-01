Review: Xerox WorkCentre 6515 multifunctional

Hardware

Enkele maanden geleden kondigde Xerox de nieuwste lijn laserprinters en -multifunctionals aan voor kleinere werkgroepen. Naast de Phaser 6510 – een single-function printer – zag ook de WorkCentre 6515 het levenslicht. Met dat laatste model – een multifunctional waarmee je kunt printen, scannen, kopiëren en faxen – zijn wij aan de slag gegaan.

Als we het hebben over de WorkCentre 6515, hebben we het eigenlijk over niet een, maar drie modellen. Er is een 6515N, een 6515DN en een 6515DNI. De ‘N’ geeft aan dat het netwerkmachines zijn, met een vaste (gigabit) netwerkaansluiting, de ‘D’ betekent dat het model automatisch dubbelzijdig af kan drukken. De ‘I’ slaat ten slotte op de aanwezigheid van een draadloze netwerkinterface. Waarom men bij Xerox niet gewoon heeft gekozen voor een ‘W’ zoals dat eigenlijk gebruikelijk is in de rest van de markt, is ons een raadsel.

Het model met wifi is ook de variant die Xerox ons toestuurde. De wifimodule wordt er overigens los bij geleverd en kan achterop de behuizing van de WorkCentre 6515 geprikt worden. Opvallend is dat ook Xerox nog altijd apparaten maakt zonder automatische duplex. Zeker gezien alle nadruk op het ‘groene’ verhaal, ook bij printerfabrikanten, zou je verwachten dat dit niet langer gebeurt. Kennelijk is de mogelijkheid tot het doen van een upsell voor fabrikanten toch belangrijker.

Voor de 6515N houdt Xerox een adviesprijs aan van 355 euro, de 6515VDN kost 400 euro en het topmodel 430 euro, exclusief BTW. Je krijgt hier een jaar on-site garantie bij.