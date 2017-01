Review: Synology RT2600ac router

Networking

Synology is wellicht niet de meest voor de hand liggende fabrikant als het gaat om routers. We kennen het merk eigenlijk hoofdzakelijk van de NAS-apparaten die het fabriceert. Toch is de Synology RT2600ac die we in deze review bespreken niet de eerste router die het Taiwanese bedrijf maakt. Vorig jaar was er al de RT1900ac. Die werd in het algemeen goed ontvangen. Ben je net zoals wij benieuwd naar wat de RT2600ac allemaal in zijn mars heeft, lees dan vooral verder.

De Synology RT2600ac is op het gebied van de gebruikte hardware in vrijwel alle opzichten een router zoals je er zoveel ziet. Achterop zijn vier lan-poorten aangebracht, naast een enkele wan-poort. Althans, als je voor de traditionele instellingen gaat. Wil je graag een tweede wan-aansluiting, bijvoorbeeld voor fail-over, dan kun je de eerste van de vier lan-poorten als zodanig configureren.

Achterop is verder een usb 2.0-aansluiting zichtbaar, een resetknop en de powerknop. Aan de linker zijkant zien we nog een usb-poort zitten, maar ditmaal is dat er eentje van het 3.0-type. Daarnaast zit een ‘Eject’-knop, iets wat je niet vaak ziet op routers. Met deze knop kun je gebruikte externe opslagmedia veilig verwijderen. Je kunt hem gebruiken voor de usb-aansluitingen, maar ook voor de sd-kaartaansluiting die aan de voorkant zit. Rechts aan de zijkant zitten tot slot twee knopjes. Met de ene kun je wifi in- en uitschakelen, met de andere start je het push-button wps-proces.

De achterkant van de RT2600ac is een behoorlijk stuk hoger dan de voorkant. Daar zorgen de twee forse poten voor aan de achterzijde, die ruim 4 cm lang zijn. Fraai staat dit wat ons betreft niet, maar dat is voor het merendeel van de toepassingen natuurlijk verre van doorslaggevend bij een apparaat zoals dit. Je kunt de poten er ook niet onder vandaan halen. Toch is het mogelijk om de RT2600ac op te hangen, al zal je dan behoorlijk lange schroeven moeten gebruiken. Deze moeten namelijk relatief ver de muur uitsteken, om de lengte van de poten te overbruggen. Synology levert overigens geen schroeven of een beugel mee om hem op te kunnen hangen.

De adviesprijs voor de Synology RT2600ac bedraagt op het moment van schrijven 254 euro.