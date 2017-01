Review: Linksys Velop mesh wifi-systeem

Networking

Tijdens de afgelopen CES in Las Vegas was mesh zonder twijfel een van de meest gebruikte termen in de netwerkhoek. De ene netwerkfabrikant had zijn oplossing nog niet aangekondigd, of de andere kwam daar alweer overheen. Linksys Velop is vandaag als eerste aan de beurt om eens goed te bekijken. Weet dit draadloze systeem te overtuigen en een volledig dekkend draadloos netwerk op te zetten? Je leest het in deze review.

Wifi kun je tegenwoordig haast een eerste levensbehoefte noemen. Dat brengt ook een eisenpakket met zich mee dat steviger is dan voorheen. Waren we voorheen al blij als we in dezelfde ruimte als het access point een draadloze verbinding hadden, nu moet wifi volledig dekkend zijn. Dit geldt voor zakelijke netwerken, maar ook voor thuisnetwerken. Geen laptop gebruiken in die ruimte waar geen wifi is, is geen optie.

Wil je geen compromissen sluiten en simpelweg een zo goed mogelijk draadloos netwerk, dan moet je kabels trekken en met access points aan de slag gaan. Voor zakelijke gebruikers zal dat vrijwel altijd de route zijn die bewandeld wordt. Een draadloze verbinding tussen twee access points bijvoorbeeld gebruik je alleen maar als het echt niet anders kan.

Wifi in huis is echter een net iets ander beestje. Omdat hier de esthetische component een veel grotere rol speelt en veel mensen geen zin hebben om gaten in muren en plafonds te boren, zijn access points vaak geen optie. In die omgevingen moet je wel compromissen sluiten. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met een repeater of een setje powerline-adapters. Een repeater gaat je echter in de regel geen prestaties bieden waar je blij van wordt, omdat die draadloos zendt en ontvangt tegelijkertijd. Dit gaat ten koste van de bandbreedte. Powerline-adapters zijn afhankelijk van hoe goed je stroomnetwerk is aangelegd, waarbij een enkele slecht aangesloten lasdop al voor een forse val in throughput kan zorgen. Andere apparatuur in huis dat ook gebruikmaakt van het stroomnet, zorgt daarnaast voor allerlei vormen van storing en demping.

Er is nu echter nog een derde mogelijkheid bijgekomen, in de vorm van mesh-netwerken. In een dergelijk netwerk maken access points draadloos verbinding met een basisstation en met elkaar. In zakelijke omgevingen bestaat dit al geruime tijd en wordt het vaak alleen maar gebruikt als een bekabelde verbinding niet mogelijk is. Voor thuisgebruik is het eigenlijk pas sinds enkele maanden in zwang. Juist omdat meerdere access points in huis geen optie is, zou een mesh-netwerk zomaar eens ‘the next best thing’ kunnen zijn en worden voor thuisgebruik.

Vandaag bijt Linksys Velop het spits af, maar we zullen in de komende maanden alle mesh-systemen die uitkomen proberen te bemachtigen en daar reviews van publiceren.