Review: Kodak Alaris ScanMate i1150WN

Hardware

Een volledig papierloos kantoor werd ons lange tijd geleden al beloofd, maar is nog altijd niet gerealiseerd. Er wordt nog altijd het nodige afgedrukt en fysiek verstuurd. Sterker nog, er lijkt zo langzamerhand een gevoel te ontstaan dat het nog wel even zal duren voor het kantoor ook echt ‘paperless’ is. De fabrikanten van scanners varen er wel bij, getuige het enorme aanbod op de markt. Vandaag kijken we eens wat beter naar de Kodak Alaris ScanMate i1150WN, een 30ppm-documentscanner van het desktop-type, maar met behoorlijk wat mogelijkheden.

Wie bekend is met de recente modellen in het scanner-portfolio van Kodak Alaris, zal een bekend gezicht zien bij het openen van de doos. Het meest kenmerkende van de nieuwste ScanMate-scanners is het display. Met een diagonaal van 6 centimeter is dat ook ruim bemeten voor een scanner. Eronder zijn zes capacitieve knoppen aangebracht. Vier ervan gebruik je voor het selecteren van het type scan en het starten en stoppen ervan. Verder zijn er een powerknop en een informatieknop aangebracht. Met die laatste kun je eenvoudig zaken zoals het ssid en het ip-adres van de scanner op het scherm tonen.

De Kodak Alaris ScanMate i1150WN met de uitvoertray volledig uitgeklapt.

Uit het feit dat de scanner een ip-adres en ssid heeft, heb je al op kunnen maken dat de Kodak Alaris ScanMate i1150WN een netwerkscanner is. Hij beschikt over zowel een bekabelde 100Mbit ethernetaansluiting als een draadloze single-band 802.11n-variant. Die laatste kun je in infrastructuurmodus configureren, waarmee de scanner onderdeel van het bedrijfsnetwerk wordt. Wil je dit liever niet, dan kun je hem ook rechtstreeks benaderen, via Wi-Fi Direct. Het is niet mogelijk om zowel infrastructuur en Wi-Fi Direct tegelijkertijd te gebruiken. Je kunt de scanner gebruiken vanaf pc’s, tablets en smartphones (die laatste twee middels de ScanMate+-app voor Android en iOS).

Achterop is naast de al eerder genoemde ethernetaansluiting ook nog een usb-b-aansluiting aangebracht. Hiermee verbind je de i1150WN met een pc. Verder is hier nog een resetknop geplaatst en een schuifje waarmee je de draadloze mogelijkheden in- en uitschakelt.

De Kodak Alaris ScanMate i1150WN heeft een adviesprijs van 695 euro.