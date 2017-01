Review: OKI MC573dn multifunctional

Hardware

OKI heeft enkele maanden geleden een compleet nieuwe line-up van printers en multifunctionals aangekondigd. Dat was op zich ook wel nodig, want de voorgaande lijn begon toch wat gedateerd te worden. Een van de focusproducten uit die lijn is de OKI MC573dn, een kleurenmultifunctional die is bedacht en bedoeld voor het MKB en voor werkgroepen tot gemiddelde grootte. We hebben hem eens grondig aan de tand gevoeld en zijn behoorlijk onder de indruk geraakt van de mogelijkheden die het apparaat biedt.

OKI maakt al sinds jaar en dag multifunctionals en printers die globaal hetzelfde design hebben. Daarop is de MC573dn geen uitzondering, al zijn de grijze delen wat donkerder geworden dan bijvoorbeeld het geval is bij de MC562. Voor het overige heeft OKI echter duidelijk haar best gedaan bij het ontwikkelen van de MC573dn, die op het moment van testen een adviesprijs heeft van 619 euro.

Voor we ingaan op de specifieke kenmerken van de MC573dn, is het goed om eerst even stil te staan bij de technologie die wordt gebruikt in deze machine. We hebben hier namelijk niet te maken met een laserprinter, maar een ledprinter.

Om scherp te krijgen hoe een ledprinter verschilt van een laserprinter, leggen we eerst even in het kort uit hoe dit type printer werkt. De imaging drum speelt de centrale rol. Deze is door statische elektriciteit positief geladen. Hier wordt datgene wat afgedrukt moet worden, op ‘getekend’ door de laser of de leds. Die delen van het oppervlak van de drum worden dan tegengesteld geladen. De toner die vervolgens op de drum wordt aangebracht, heeft dan juist weer de tegenovergestelde lading hiervan (in dit voorbeeld dus positief). Hierdoor blijft het aan de ‘getekende’ delen plakken. Het papier wordt vervolgens voorzien van weer een tegenovergestelde lading van de toner, zodat ook hier de hechting optimaal is. Ten slotte wordt het geheel onder hoge druk langs een zeer hete fuser geleid, die alles goed aan elkaar smelt.

Het enige wezenlijke verschil tussen een laserprinter en een ledprinter zoals de OKI MC573dn zit dus in de lichtbron die gebruikt wordt om de afdruk mee op de imaging drum te krijgen. Led-printers maken gebruik van een statisch array over de volledige breedte van de drum, terwijl de laser en of de spiegels die gebruikt worden om alle stralen op de juiste plaatst te krijgen bewegen. Dit levert ledprinters in theorie in ieder geval een voordeel op. Minder bewegende onderdelen betekent immers minder kans op slijtage. Daarnaast zou het dankzij de aanwezigheid van veel leds in het array ten opzichte van een enkele laser ook een scherpere afdruk op moeten leveren. Van dat laatste hebben wij in de praktijk in ieder geval nog niet echt een bewijs gezien overigens.

Bij een ledprinter wordt het af te drukken beeld door een led-array op de imaging drum ‘getekend’. Bron; OKI