Review: Kodak Ektra smartphone

Mobile

De markt voor Android-smartphones is behoorlijk verzadigd, zoveel is zeker. De Bullit Group meent met de Kodak Ektra echter een toestel te hebben dat voor een specifieke groep gebruikers meerwaarde biedt, namelijk mensen die waarde hechten aan een goede smartphonecamera. Wij kregen een testexemplaar opgestuurd en zijn daarmee aan de slag gegaan.

Voor wie thuis is in de toch wel rijke historie van het merk Kodak, zal de naam Ektra een belletje doen rinkelen. In de jaren ’40 van de vorige eeuw was er een ‘gewone’ camera van Kodak met die naam. De naam maakt dus meteen duidelijk waar het bij dit toestel (dat een adviesprijs heeft van 499 euro) om draait: de camera.

Als je de Kodak Ektra uit de doos pakt, valt meteen op dat hier niet is geprobeerd om een zo dun mogelijk toestel te maken. Het apparaat is bijna 1,5 cm dik. Dit komt voor een deel op het conto van het naar achteren uitstekende handvat, gemodelleerd naar het handvat van een echte camera, en van de cameramodule. Doordat het handvat en de camera module even ver naar achter uitsteken, ligt de smartphone wel gewoon horizontaal als je hem plat op zijn rug legt. De behuizing zelf, dus zonder de cameramodule en het handvat, is echter ook lijvig te noemen. Je hebt echt iets in handen als je foto’s aan het maken bent. Voor dat gebruiksdoel is het forse postuur van de Ektra wat ons betreft een voordeel.

Naast de gebruikelijke power- en volumeknoppen zien we uiteraard ook een dedicated cameraknop. Opvallend is verder het lusje waar je een touwtje doorheen kunt halen om hem op deze manier net als een camera om je nek te dragen. Wil je echt een zo camera-achtig mogelijke ervaring hebben, dan zijn er ook nog leren hoesjes te koop die de cameramodule van de smartphone accentueren.

Kodak heeft ervoor gekozen om een usb type-c-aansluiting aan te brengen onderaan de Ektra, het sleufje voor de sim-kaart zit in de zijkant. De rand rondom het toestel lijkt in eerste instantie van aluminium, maar is gewoon van plastic voor zover wij het hebben kunnen vaststellen. Onder het 5-inch full hd-paneel zijn tot slot drie capacitieve knoppen aangebracht.