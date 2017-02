Review: QNAP TVS-673 NAS

Networking

Van QNAP ontvingen wij een van hun nieuwste NAS-modellen, TVS-673. Dit is een model met zes sleuven voor harde schijven maar ook met de nodige rekenkracht aan boord. Volgens QNAP is dit een echte high-end NAS gericht op de MKB-markt. Met dit apparaat moet je dus een echte alleskunner op kantoor hebben staan waar je op kan vertrouwen. Dat hebben we uiteraard uitgezocht.

QNAP heeft een brede lijn aan NAS-producten en elk model heeft zo zijn eigen specifieke gebruiksdoelen. Het model dat we in deze review aan een test onderwerpen is niet alleen geschikt om bestanden op te slaan, maar beschikt ook over de nodige multimedia-ondersteuning zodat hij ook uitermate geschikt moet zijn voor bijvoorbeeld de opslag en het beheer van de videocamera’s die binnen het bedrijf hangen. Hiervoor levert QNAP een complete Surveillance Station mee, waar de nodige camera’s al standaard in ondersteund worden. Surveillance Station zelf is overigens een standaard onderdeel van QTS, het besturingssysteem van QNAP, maar dit model is dus ontwikkeld met juist deze toepassing in het achterhoofd. We komen hier uiteraard verderop in de review op terug.

Aan de achterzijde van deze NAS vind je twee aansluitingen die je ook zeker niet op elk willekeurig model gaat vinden, namelijk twee HDMI-poorten. Hier kan je twee monitoren op aansluiten die beide over een 4K-resolutie beschikken en hierop kan je bijvoorbeeld alle camera’s die gekoppeld zijn mooi tegelijk in beeld brengen. Deze NAS zou dus ook kunnen worden gebruikt als actieve beveiligingsunit, waar dag en nacht een bewaker achter zit om de beelden te monitoren.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden te bedenken dan bewaking. Deze NAS beschikt bijvoorbeeld over voldoende rekenkracht om 4K-beelden af te spelen. Als er binnen het bedrijf mooie productvideo’s zijn die regelmatig afgespeeld moeten worden, dan kun je dit apparaat daar ook voor gebruiken. Of dit nou in de wachtruimte op kantoor of de praktijk is, of op beurzen en evenementen. De NAS zit in een redelijk compacte behuizing en is op zich makkelijk te vervoeren, al moet je wel rekening houden met een flink gewicht. Hij weegt leeg al 5,63 kilogram, met zes schijven erin zit je al snel boven de 7 kilo.

Op de NAS zelf draait het bekende QTS-besturingssysteem van QNAP, waarbij we inmiddels aangekomen zijn bij versie 4.3. Dit is een besturingssysteem dat gebaseerd is op Linux maar waar bovenop een zeer uitgebreide webinterface draait. Een voordeel hiervan is dat een NAS zoals deze hierdoor toegankelijker wordt, want hij is door nagenoeg iedereen te configureren. Het aantal opties is echter dermate groot, dat dit sommige gebruikers juist af kan schrikken. Ook kunnen externe ontwikkelaars hun eigen apps ontwikkelen die vervolgens kunnen draaien op de QNAP TVS-673 (of om het even welke NAS van QNAP). Dit zorgt potentieel voor nog meer gebruiksdoelen.

We geven zoals gebruikelijk ook hier weer de tip om alleen apps te installeren die je ook echt gebruikt, net als met andere systemen. Hoe meer software je installeert, des te meer risico je indirect ook loopt, want in veel populaire open source-software worden met regelmaat beveiligingslekken gevonden. Het tijdig updaten van deze apps is dan ook zeer belangrijk. Hoe groot de impact is van veel apps op een NAS zoals de QNAP TVS-673 is ook indirect afhankelijk van of je de NAS direct aan het internet hangt of dat die achter een firewall zit en in principe alleen lokaal is te bereiken.

Ons advies is om de TVS-673 niet rechtstreeks verbinding te laten maken met het internet, of je moet hiervoor een vpn gebruiken. Uiteindelijk gaat het toch om een server waarop je veel data opslaat en dan is het altijd veiliger om eerst via een VPN op het bedrijfsnetwerk te komen en dan pas toegang te hebben tot de NAS.