Networking

QNAP vroeg ons de QNAP TS-531X NAS aan de tand te voelen, een NAS-server die geschikt is voor het MKB, maar die het kleinbedrijf en de ZZP’er waarschijnlijk meer zal aanspreken. Het is een instapmodel voor de zakelijke markt, die dankzij vijf slots voor harde schijven de mogelijkheid biedt om flink wat opslagcapaciteit te creëren.

Als we zeggen dat een bepaalde NAS geschikt is voor een specifiek marktsegment, is dat een uitspraak op basis van de totale prestaties. Het kan best zo zijn dat je met de QNAP TS-531X bijvoorbeeld ook goed overweg kan in grotere bedrijven, als je bijvoorbeeld alleen de opslagcapaciteit nodig hebt en niets geeft om wat je er verder nog mee kunt. Ook als het je alleen maar te doen is om opslagcapaciteit, is het echter zaak om goed na te denken voor je tot aanschaf overgaat. Heb je bijvoorbeeld een bedrijf dat veel met video doet, dan kan het zijn dat een 8-bay NAS de betere optie is.

QNAP heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd met zijn NAS-servers, zeker de software biedt meer mogelijkheden dan ooit tevoren. De TS-531X is dus niet zomaar een domme opslagunit in het netwerk, maar biedt veel meer mogelijkheden. Daar komen we verderop in dit artikel nog op terug.

Om de QNAP TS-531X te kunnen testen hebben we deze natuurlijk allereerst geïnstalleerd. Daarbij liepen we wel tegen een verschil aan ten opzichte van andere, in sommige gevallen, duurdere NAS-servers. De vijf brackets die worden meegeleverd om schijven in te stoppen beschikken namelijk niet over een kliksysteem, maar over een systeem met schroefjes. Dat betekent dat je alle harde schijven dus met de hand 1 voor 1 in een bracket moet schroeven. Een kliksysteem heeft bij ons altijd de voorkeur, dit werkt gewoon veel sneller. Hou er wel rekening mee dat je de meegeleverde schroefjes gebruikt. De standaard schroefjes in de pc-industrie hebben een te dikke kop.

Volgens QNAP is deze NAS vooral geschikt voor alledaags gebruik, waarbij het opslaan en ophalen van bestanden natuurlijk een van de primaire functies is van de NAS. Ook de iets zwaardere taken zouden op deze NAS ook prima uitgevoerd moeten kunnen worden. Zo acht QNAP deze NAS-server zeer geschikt voor het opslaan en uitvoeren van verschillende containers om systemen en applicaties te virtualiseren.

Daarnaast beschikt deze NAS over een chip die hardwarematige encryptie ondersteunt tot 298MB/s in AES 256bit, dat is tegenwoordig wel een vereiste in de zakelijke markt maar helaas beschikt niet elke NAS over deze optie. Dat de TS-531X het ondersteunt betekent overigens niet dat het standaard is ingeschakeld, dat moet de beheerder zelf doen bij het installeren. Naast de twee normale gigabitpoorten beschikt deze NAS ook standaard over twee 10 gigabit fiberpoorten waardoor de netwerksnelheid nog flink omhoog kan. Wel zal je hem dan moeten voorzien van een SSD voor caching, anders wordt het lastig om echt gebruik te maken van die hoge netwerksnelheid.

In deze review kijken we hoe de hardware van deze QNAP TS-531X NAS zich verhoudt tot het gebruiksdoel, maar ook hoe bruikbaar deze NAS is en welke apps QNAP zelf het meest geschikt acht voor dit model. De TS-531X is verkrijgbaar vanaf ongeveer 530 euro inclusief BTW maar exclusief harde schijven.