Review: Lenovo Yoga 910

Hardware

Van het Chinese Lenovo ontvingen wij de prachtige Lenovo Yoga 910, een uitermate mooi ontworpen laptop die voor veel gebruikers wellicht in aanmerking komt als volgende aankoop. Lenovo heeft dit model voorzien van de allernieuwste processoren uit de zeven generatie Intel Core. Is dit een machine waar je als zakelijke gebruiker of systeembeheerder een beetje blij van wordt.

Het is bij veel van onze lezers wel bekend dat Lenovo de afgelopen jaren flink wat overnames heeft gedaan en ook fors heeft geïnvesteerd in het bedrijf om de marktpositie te verkrijgen die het nu heeft. Het heeft daarbij voornamelijk hardwaredivisies overgenomen, wat er toe heeft geleid dat het inmiddels de grootste pc-fabrikant ter wereld is. We kunnen dus stellen dat Lenovo redelijk succesvol is op de pc-markt, ondanks dat deze al jaren in tamelijk zwaar weer zit.

Let wel, Lenovo heeft ook tegenslag gekend en soms op pijnlijke manier zijn lesje moeten leren. Bijvoorbeeld als het gaat om bloatware, software die vooraf op het systeem is geïnstalleerd. Daarin zat bij Lenovo in het verleden nog weleens malware verstopt. We lijken gelukkig langzaam op het punt te komen dat fabrikanten hun systemen niet meer helemaal volstoppen met software van derden en dat is maar goed ook

De Lenovo Yoga 910 is in Nederland en België verkrijgbaar in verschillende configuraties. Het instapmodel is verkrijgbaar voor 1199 euro met een Intel Core i5 uit de zevende generatie Intel Core-processoren (Kaby Lake), gecombineerd met 8GB werkgeheugen en een 256GB SSD. Het scherm is in alle configuraties 13,9 inch en wordt standaard geleverd in Full HD (1920 x 1080 pixels), maar het duurste model beschikt over een 4K-resolutie van 3840 x 2160 pixels. Op dit moment zijn er in Nederland en België drie configuraties verkrijgbaar, oplopend van 1199 euro tot 1699 euro.