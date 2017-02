Review: Yamaha MusicCast multiroom-speakers

Consumer

Vorig jaar heeft Yamaha met een grootse show in Milaan haar nieuwe MusicCast producten aan de internationale vakpers en haar dealers gepresenteerd. Nu is MusicCast niet zomaar een leuke feature, het is een rode lijn die beantwoord aan de innovatieve visie van de fabrikant en de producten eromheen zijn hiermee eerder feature van MusicCast dan andersom. Het unieke van het MusicCast concept is namelijk dat het niet beperkt is tot multiroom muziekweergave, maar dat het wordt geïmplementeerd in haar gehele audiosegment, zich reeds heeft uitbreid naar de Yamaha instrumententak en dat het waarschijnlijk niet lang op zich laat wachten tot Yamaha motors hier eveneens van gaat profiteren. Al hebben we geen idee in welke vorm dit zal zijn.

Met name de implementatie van MusicCast technologie in de “Disklavier” piano’s van Yamaha baart opzien. Als u in het bezit bent van zo’n “Disklavier” piano kan deze, met de juiste content, als extra kanaal meespelen in de MusicCast omgeving. Een live concert van Elton John beluisteren? De piano speelt de pianolijn van de artiest 100% accuraat in uw huiskamer mee. De resterende MusicCast-producten vullen de overige muziekbeleving in. Wij redacteuren zijn wel wat gewend, maar de prestatie die Yamaha hiermee neerzet geeft ons telkens weer kippenvel.

Yamaha heeft ondertussen een breed productassortiment beschikbaar waarbij er voor elke ruimte in huis of op kantoor wel een passende MusicCast-oplossing beschikbaar is. Op de redactie ontvangen we een viertal MusicCast speakers met verschillende uitstraling en functionaliteit.