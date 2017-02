Review: ESET Internet Security 10: iets te langzaam, maar wel veilig

Security

In deze review testen we ESET Internet Security 10, ESET klinkt misschien niet bij iedereen even bekend in de oren. Toch is het een merknaam die al jaren meedraait in de beveiligingswereld. ESET is een beveiligingsbedrijf uit Slowakije die in Nederland misschien beter bekend is als NOD32. Dat is tevens de merknaam van het instappakket, waarmee het in het verleden in Nederland veel succes heeft gehad.

In deze review kijken we niet naar een NOD32-product, maar naar het uitgebreidere ESET Internet Security 10-pakket. ESET levert met Internet Security 10 naar eigen zeggen een “zeer stabiele bescherming met de beste balans tussen snelheid, detectie en gebruikersgemak voor alledaags internetgebruik”. De vraag is natuurlijk wat ESET verstaat onder alledaags internetgebruik.

Wij testen versie Internet Security 10 die in september 2016 is uitgekomen. Het .exe-bestand voor de installatie van de software is 3 MB groot. Dit bestand zorgt voor het downloaden van het echte programma, een werkwijze die momenteel heel gebruikelijk is bij security software.

Varianten

ESET heeft voor consumenten vier smaken: ESET NOD32 Antivirus, Internet Security, Multi-Device Security en Smart Security Premium.

Het eerste pakket is een vrij eenvoudige bescherming tegen virussen en ransomware. Het Eset Internet Security 10-pakket biedt bovenop de standaard bescherming ook bescherming tijdens online bankieren en bevat het de nieuwe functies Webcam Internetbeveiliging en Thuisnetwerkbescherming. Deze functies beschermen de privacy door gebruikers te waarschuwen wanneer iemand toegang wil krijgen tot de webcam. De Thuisnetwerkbescherming is bedoeld om de beveiliging van de wifi-router te controleren. Deze functies zijn te vinden via de menuknop ‘Tools’.

Eerlijk gezegd, klinkt het best leuk als je als fabrikant allerlei bedreigingen apart benoemt als functie in je beveiligingspakket, maar in de basis komt het toch vooral neer op beveiliging tegen bepaalde scripts en het signaleren van ongewenst gedrag van programma’s. De kern van de beveiliging tegen dit soort ongemakken, zit in ESET’s Host-based Intrusion Prevention System (HIPS). Deze technologie bestaat uit een set van regels die verdacht gedrag van applicaties op je pc signaleren. Of het bij jouw ESET-installatie is ingeschakeld, kun je checken vanaf het startscherm van ESET Internet Security en dan te klikken op de keuze Setup, Computerbeveiliging, en dan staat daar HIPS.

Het pakket Multi Device is ongeveer gelijk aan Internet Security en is ook geschikt voor het beveiligen van smartphones en tablets. Dat is tegenwoordig geen overbodige luxe meer. ESET Internet Security dat we hier getest hebben, is niet enorm duur. Voor net geen 40 euro per jaar kan je één Windows-pc beschermen. Het Multi-Device pakket biedt bescherming voor Windows, Android en macOS. Voor Linux-gebruikers is alleen NOD32 Antivirus beschikbaar.

Het is bovendien goed om te weten dat alleen Multi-Device geschikt is voor 2, 3 of 5 apparaten. En de duurste variant voor consumenten, Smart Security Premium, is slechts voor 1 apparaat en kost 60 euro. Het is dan wel een tegenvaller als blijkt dat je er dan geen smartphone of tablet mee kan beveiligen.