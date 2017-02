Review: Lenovo P2 smartphone

Mobile

Van Lenovo ontvingen wij de Lenovo P2-smartphone, een toestel dat niet uitblinkt met een geweldig design of enorm veel rekenkracht, maar wel met een gigantische accu. Deze accu heeft een capaciteit van 5100 mAh. Die komen we wel vaker tegen, maar dan over het algemeen dan wel in tablets en niet in smartphones. De gemiddelde accucapaciteit van een smartphone ligt zo tussen de 2500 en 3000 mAh. Daarmee is het meteen duidelijk wat Lenovo wil bereiken met dit toestel: een lange accuduur.

We hebben dit toestel een paar weken in gebruik gehad en we kunnen er niet omheen, in dat onderdeel is Lenovo uitstekend geslaagd. Bij dit toestel hoef je niet elke avond het kabeltje naast je nachtkastje te zoeken om het toestel op te laden. Als gemiddelde gebruiker is het mogelijk om zeker drie dagen te werken met dit toestel zonder opnieuw te hoeven opladen. Ben je een (zakelijke) gebruiker die de hele dag onderweg is en daarvan de halve tijd op zijn smartphone bezig is, dan is dit wellicht het toestel waarmee je wel het einde van de dag gaat halen. Mocht zelfs de accu in dit toestel niet voldoende zijn, dan is er nog een knop aan de zijkant waarmee overgeschakeld kan worden naar een extreem energiezuinige modus. Daarbij worden alle dataverbindingen uitgeschakeld, zal het scherm alleen nog zwart en wit kleuren tonen en ben je alleen nog telefonisch en per sms bereikbaar. Daarmee kan je zeker enkele dagen vooruit.

Zoals we al in de inleiding beschreven is dit geen toestel met een spectaculair ontwerp of hele dikke prestaties. Daar moeten we wel bij opmerken dat het ook niet zo is dat Lenovo helemaal geen aandacht heeft besteed aan die aspecten. Het toestel beschikt namelijk wel over alles wat je van een zakelijk toestel vandaag de dag mag verwachten. Zo is er aan de voorzijde onder het scherm een vingerafdrukscanner aanwezig, zodat je je data eenvoudig biometrisch kan beveiligen. Daarnaast is de hardware in het toestel duidelijk gericht op het midrangesegment en zeker niet op het budgetsegment.

De Lenovo P2 heeft dan ook een midrange prijs. Voor 299 euro ben je al de trotse eigenaar van dit toestel en kan je genieten van een extreem lange accuduur. Lenovo heeft ervoor gekozen het toestel alleen in de kleur grijs op de markt te brengen, dus geen leuke kekke kleurtjes in deze review.