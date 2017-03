Review: Lenovo Miix 510 2-in-1 notebook

Hardware

Een nieuwe tijd brengt ook vaak een nieuwe manier van werken met zich mee. Waar we een paar decennia geleden nog warm liepen voor opvouwbare krachtcentrales op onze bureaus, is er nu voornamelijk vraag naar ultra portable notebooks en tablets. De Miix 510 is een mix van een ultra portable en een tablet, een ultra portable hybride dus, ook bekend als een 2-in-1. Met een adviesverkoopprijs van ongeveer negenhonderd euro lijkt de veelzijdige Lenovo ook niet erg overdreven duur. De grote vraag is uiteraard: is dit nu de ultieme oplossing voor de scholier, zzp-er en flexwerker?

Voor dat bedrag van ongeveer 900 euro krijg je een redelijk krachtige tablet met een aanklikbaar toetsenbord. Waardoor deze ultra portable te gebruiken is als een tablet maar ook als laptop. Verder levert Lenovo ook nog een hoes, stylus-pen en natuurlijk een oplader mee. De stylus-pen is vooral een goede toevoeging wanneer het systeem wordt gebruikt als tablet, omdat de invoer dan niet alleen beperkt is tot je vingers, maar ook subtieler met de stylus-pen invoer kan plaatsvinden.

In deze review gaan we bekijken of de Miix 510 een geschikt systeem is voor de zakelijke gebruiker, iets wat volgens Lenovo het geval is. Je kunt hem volgens de fabrikant zowel tijdens werk en vrije tijd inzetten. Let wel, aangezien dit een systeem is uit de consumentenlijn van Lenovo, moet je hier natuurlijk ook weer geen wonderen van verwachten: denk dus vooral aan kleinzakelijk gebruik of als ‘companion’ bij het geven van presentaties.

De Miix is in verschillende configuraties leverbaar. De levering begint vanaf een configuratie met 4GB geheugen, een 128GB SSD en een Intel Core i5-6200U 2,3GHz processor met een adviesverkoopprijs van 799 euro. Er is ook een duurdere variant leverbaar met 8GB intern geheugen, een 256GB SSD en een Intel Core i5 7200U 2,5GHz processor. Deze heeft een adviesverkoopprijs van 1.099 euro.