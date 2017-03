Review: Samsung 960 Pro SSD

Hardware

Vorig jaar september introduceerde Samsung op zijn eigen SSD Global Summit 2016 een aantal nieuwe SSD’s, de Samsung 960 Evo SSD en de 960 Pro SSD, beide voorzien van een M.2-aansluiting die gebruikmaakt van PCIe 3.0 x4 in combinatie met het NVME-protocol. Het waren niet de eerste M.2-SSD’s van Samsung en ook niet de eerste SSD’s die gebruikmaken van het NVMe-protocol. In 2015 presenteerde het bedrijf namelijk de 950-serie die in dezelfde formfactor en met soortgelijke specificaties al grote indruk wist te maken. Nu is het tijd om de nieuwe Samsung 960 Pro SSD eens aan de tand te voelen en te kijken welke stappen Samsung voorwaarts heeft gezet en hoe hij zich verhoudt tot andere SSD’s in de markt.

M.2 en NVME

Om gebruik te kunnen maken van een M.2-SSD moet je beschikken over een relatief nieuw moederbord, want alleen op moederborden van de afgelopen twee jaar is een dergelijke aansluiting te vinden. Daarnaast zijn er adapters in de markt verkrijgbaar, waarop je een M.2 SSD kan schroeven en vervolgens kan je dan de adapter in een traditioneel PCI-e-slot steken.

Verder is er na IDE en AHCI een nieuw protocol verschenen dat alle snelheidsrecords uit het verleden het nakijken geeft. NVMe bestaat al even, maar beleeft nu pas zijn doorbraak in de pc-markt. We hebben bij reviews in het verleden al gemerkt dat dit wel een stuk nauwer komt dan bij IDE of AHCI. Als je gebruikmaakt van NVMe en niet over de juiste drivers beschikt, bestaat de kans dat je op 10 procent van de prestaties van een SSD blijft steken. We adviseren dan ook iedereen met een dergelijke SSD om zijn drivers te controleren.

Samsung 960 Pro SSD

De Samsung 960 Pro is de SSD waarmee Samsung de zakelijke markt wil veroveren. Een SSD met ongekende prestaties en een goede kwaliteit, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hij is beschikbaar in een aantal formaten: 512GB, 1TB en 2TB. De 960 Pro-serie is duidelijk wat duurder dan de 960 Evo-serie. De prijzen beginnen dan ook pas vanaf zo’n 340 euro.