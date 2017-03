Review: WD Blue PC SSD 250GB (WDS250G1B0A)

Hardware

De overname van SanDisk door Western Digital, heeft er deels voor gezorgd dat er nu ook SSD’s van WD op de markt verschijnen. Wij kregen een WD Blue PC SSD met een opslagcapaciteit van 250 GB in handen. Daar hebben we uiteraard eens wat beter naar gekeken.

Western Digital (WD) is een bedrijf dat nog altijd voor een belangrijk deel is gericht op het maken en verkopen van harde schijven. Tijdens de opkomst van het NAND-geheugen en de SSD’s was de verwachting her en der dat WD ook op deze trein zou springen en zou gaan proberen om ook een grote speler in de SSD-markt te worden. Dat is niet gebeurd. Kennelijk zat en zit er nog ruimschoots voldoende rek in de hardeschijvenmarkt, getuige het feit dat ook Seagate zich vooralsnog op dit marktsegment richt. Het helpt natuurlijk ook dat beide bedrijven de overige concurrentie inmiddels hebben opgekocht.

Onder andere door de overname van HGST was Western Digital al tot op zekere hoogte vertegenwoordigd in de SSD-markt. Vorig jaar is deze ontwikkeling echter in een stroomversnelling gekomen, door het voor een fors bedrag overnemen van SanDisk, dat onder andere SSD’s in het portfolio heeft zitten. Hiermee is WD in één keer een top vijf speler op de SSD-markt. In korte tijd werd er een volledig portfolio aan WD SSD’s op de markt gebracht, voornamelijk producten die bij SanDisk al gewoon op de plank lagen. Deze WD Blue PC SSD is bij nadere constatering dan ook een budget SSD waarmee WD vooral marktaandeel kan pakken, maar het zal geen topper worden in onze benchmarks.

We verwachten echter later dit jaar dat de meer high-end SSD’s gaan komen en dat WD ook echt innovatie gaat laten zien. SanDisk investeerde al fors in NAND, maar nu WD erachter zit, wordt er nog meer geïnvesteerd. Op de achtergrond spelen er nog meer dingen die er eventueel voor kunnen zorgen dat WD binnen een jaar van een top vijf speler naar een top twee speler kan gaan in de SSD-markt. SanDisk heeft namelijk alle NAND-ontwikkeling samen met Toshiba gedaan en alle ontwikkelingen en fabrieken zijn voor 50 procent van Toshiba en voor 50 procent van SanDisk, nu WD. Toshiba heeft echter snel geld nodig en wil zijn NAND-aandeel verkopen. WD is naar verluidt aan het kijken of het ook de NAND-business van Toshiba kan overnemen. Het bedrijf zou dan nog maar net iets kleiner zijn dan Samsung op de SSD-markt, dat momenteel marktleider is.

WD Blue PC SSD (WDS250G1B0A)

Terug naar de WD Blue PC SSD die we hebben ontvangen. Dit is een echt budget model dat je onder de 100 euro op de kop kan tikken. Het is een SATA SSD dus de maximale snelheid ligt waarschijnlijk tussen de 500 en 550 MB/s. Een prima SSD voor de consumentenmarkt, maar zakelijk raden we aan toch wat beters te kopen. In deze SSD zit ook TLC-geheugen, waar MLC aan te raden is voor professioneel gebruik.